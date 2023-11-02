Россия ищет способ контролировать цены на нефтяном рынке

02 ноября 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Экваториальной Гвинеи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин 2 ноября провел переговоры с главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгема Мбасого. Африканская страна является участницей ОПЕК+, сотрудничество с ней позволит России влиять на цены на нефтяном рынке. Кроме того, Экваториальная Гвинея интересна России и в военном плане, ее местоположение удобно для размещения баллистических ракет, рассказал URA.RU декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. Владимир Путин 2 ноября в Ново-Огареве провел переговоры с президентом республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который находится в России с официальным визитом. Встреча двух лидеров началась с разговора тет-а-тет, который продлился почти час. Главы государств обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также развитие связей России со странами центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА). Президент РФ отметил интерес российских компаний к работе в Африке в целом и в Экваториальной Гвинее в частности. «Мы сейчас с вами отметили в разговоре с глазу на глаз, что у нас есть над чем поработать. Прежде всего, конечно, нужно сосредоточить внимание на развитии торгово-экономических связей. Интерес российских компаний к работе в Африке в целом и в вашей стране серьезный, инвестиционные возможности большие. Имею в виду потенциал, прежде всего связанный с добычей полезных ископаемых», — отметил Владимир Путин. Президент также рассказал о достигнутых договоренностях между странами в сфере безопасности. «Мы поговорили и по вопросам обеспечения безопасности. Договорились о том, что и как будем делать дальше по этому направлению», — заявил Путин. Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил российского лидера за приглашение посетить Москву. Мбасого также уточнил, что в первую очередь заинтересован в укреплении сотрудничества в области обороны и защиты. Сотрудничество с Экваториальной Гвинеей позволит России контролировать нефтяной рынок, особенно на фоне затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке, говорит декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. «Тут вопрос координации совместных действий в рамках соглашения ОПЕК+ в части той ситуации, которая разворачивается на Ближнем Востоке. Градус напряженности растет. Я сейчас не останавливаюсь подробно на Израиле, но суть в том, что этим конфликтом затронуты по оценкам экспертов 15% мировой торговли в целом и 45% торговли нефтью в частности. Если конфликт будет затягиваться, то цена нефти будет идти вверх. Поэтому любой союз и сотрудничество со странами-членами ОПЕК, де-факто влияющими на объем предложения сырой нефти на рынке, а, следовательно, на цену черного золота, является стратегически важным в экономическом противостоянии со странами Запада», — отмечает эксперт. Селезнев также добавляет, что Экваториальная Гвинея интересна РФ с точки зрения военного стратегического взаимодействия. «Близкое расположение Экваториальной Гвинеи к экватору имеет преимущества по запуску баллистики. Размещение российских ракет на экваторе позволит нам не дать США и европейским странам распространять свое влияние в Африке. К тому же, это более перспективно с точки зрения космоса и запуска спутников. В плане стратегического взаимодействия нам это интересно. Более того, это защитит саму Экваториальную Гвинею от провокаций со стороны НАТО или Франции», — поясняет эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин 2 ноября провел переговоры с главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгема Мбасого. Африканская страна является участницей ОПЕК+, сотрудничество с ней позволит России влиять на цены на нефтяном рынке. Кроме того, Экваториальная Гвинея интересна России и в военном плане, ее местоположение удобно для размещения баллистических ракет, рассказал URA.RU декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. Владимир Путин 2 ноября в Ново-Огареве провел переговоры с президентом республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который находится в России с официальным визитом. Встреча двух лидеров началась с разговора тет-а-тет, который продлился почти час. Главы государств обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также развитие связей России со странами центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА). Президент РФ отметил интерес российских компаний к работе в Африке в целом и в Экваториальной Гвинее в частности. «Мы сейчас с вами отметили в разговоре с глазу на глаз, что у нас есть над чем поработать. Прежде всего, конечно, нужно сосредоточить внимание на развитии торгово-экономических связей. Интерес российских компаний к работе в Африке в целом и в вашей стране серьезный, инвестиционные возможности большие. Имею в виду потенциал, прежде всего связанный с добычей полезных ископаемых», — отметил Владимир Путин. Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил российского лидера за приглашение посетить Москву. Мбасого также уточнил, что в первую очередь заинтересован в укреплении сотрудничества в области обороны и защиты. Сотрудничество с Экваториальной Гвинеей позволит России контролировать нефтяной рынок, особенно на фоне затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке, говорит декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. «Тут вопрос координации совместных действий в рамках соглашения ОПЕК+ в части той ситуации, которая разворачивается на Ближнем Востоке. Градус напряженности растет. Я сейчас не останавливаюсь подробно на Израиле, но суть в том, что этим конфликтом затронуты по оценкам экспертов 15% мировой торговли в целом и 45% торговли нефтью в частности. Если конфликт будет затягиваться, то цена нефти будет идти вверх. Поэтому любой союз и сотрудничество со странами-членами ОПЕК, де-факто влияющими на объем предложения сырой нефти на рынке, а, следовательно, на цену черного золота, является стратегически важным в экономическом противостоянии со странами Запада», — отмечает эксперт. Селезнев также добавляет, что Экваториальная Гвинея интересна РФ с точки зрения военного стратегического взаимодействия. «Близкое расположение Экваториальной Гвинеи к экватору имеет преимущества по запуску баллистики. Размещение российских ракет на экваторе позволит нам не дать США и европейским странам распространять свое влияние в Африке. К тому же, это более перспективно с точки зрения космоса и запуска спутников. В плане стратегического взаимодействия нам это интересно. Более того, это защитит саму Экваториальную Гвинею от провокаций со стороны НАТО или Франции», — поясняет эксперт.