Снижение стоимости бензина в Салехарде связано с проверками ФАС, считают жители города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Салехарда заметили, что в городе подешевел бензин. Об этом они сообщили в соцсетях.

«В Салехарде снизилась стоимость бензина», — пишут жители города в telegram-канале «В Салехарде». В комментариях они связывают уменьшение стоимости с прошедшими вмешательствами антимонопольной службы.

До этого ФАС ЯНАО сообщила, что возбудило дело в отношении АО «Топ-Альянс», ООО «ТЭК-Альянс» и ООО «Нефто» по признакам сговора по поддержанию высоких цен на дизельное топливо, реализуемое через АЗС на территории Нового Уренгоя. Представители службы уточнили, что управление продолжает осуществлять анализ текущей ситуации на рынке нефтепродуктов в ЯНАО.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ФАС. Ответ на него ожидается.

Ранее в ЯНАО во многих автозаправочных станций стоимость литра бензина уже превысила 60 рублей. На 6 октября литр бензина марки АИ-92 продавался в Ямбурге на АЗС «Топ-Альянс» за 65,5 рублей. В Салехарде и Надыме цена за литр составляла 51,5 рубля, а в поселке Уренгой на заправке «Топ-Альянс» составляла 64,5 рубля.