Суд рассмотрит дело тюменца, прописавшего у себя дома 25 мигрантов

05 ноября 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

В суд направлено уголовное дело в отношении тюменца, который прописал у себя мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области в суд направлено уголовное дело тюменца, зарегистрировавшего в своем доме 25 граждан ближнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону. «Отделом дознания Межмуниципального отдела МВД России „Тюменский“ в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Тюменского района. Установлено, что мужчина 1978 года рождения с января по август 2023 года незаконно зарегистрировал в своем доме 25 граждан ближнего зарубежья», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте. По словам представителей ведомства, во время расследования дела гражданин признался, что фактически не планировал предоставлять свое жилище для проживания иностранцам. Часть мигрантов в благодарность помогали мужчине строить дом, а другим он помогал с регистрацией, потому что они являлись его земляками. Мужчина обвиняется в совершении 16 преступлений, которые предусмотрены статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ («Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Ленинский мировой суд города для рассмотрения по существу.

В Тюменской области в суд направлено уголовное дело тюменца, зарегистрировавшего в своем доме 25 граждан ближнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону. «Отделом дознания Межмуниципального отдела МВД России „Тюменский“ в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Тюменского района. Установлено, что мужчина 1978 года рождения с января по август 2023 года незаконно зарегистрировал в своем доме 25 граждан ближнего зарубежья», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте. По словам представителей ведомства, во время расследования дела гражданин признался, что фактически не планировал предоставлять свое жилище для проживания иностранцам. Часть мигрантов в благодарность помогали мужчине строить дом, а другим он помогал с регистрацией, потому что они являлись его земляками. Мужчина обвиняется в совершении 16 преступлений, которые предусмотрены статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ («Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Ленинский мировой суд города для рассмотрения по существу.