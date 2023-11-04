04 ноября 2023
03 ноября 2023

Суд рассмотрит дело тюменца, прописавшего у себя дома 25 мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, судья, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор, прокурор в суде
В суд направлено уголовное дело в отношении тюменца, который прописал у себя мигрантов Фото:

В Тюменской области в суд направлено уголовное дело тюменца, зарегистрировавшего в своем доме 25 граждан ближнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

«Отделом дознания Межмуниципального отдела МВД России „Тюменский“ в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Тюменского района. Установлено, что мужчина 1978 года рождения с января по август 2023 года незаконно зарегистрировал в своем доме 25 граждан ближнего зарубежья», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте.

По словам представителей ведомства, во время расследования дела гражданин признался, что фактически не планировал предоставлять свое жилище для проживания иностранцам. Часть мигрантов в благодарность помогали мужчине строить дом, а другим он помогал с регистрацией, потому что они являлись его земляками.

Мужчина обвиняется в совершении 16 преступлений, которые предусмотрены статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ («Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Ленинский мировой суд города для рассмотрения по существу.

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В Тюменской области в суд направлено уголовное дело тюменца, зарегистрировавшего в своем доме 25 граждан ближнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону. «Отделом дознания Межмуниципального отдела МВД России „Тюменский“ в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Тюменского района. Установлено, что мужчина 1978 года рождения с января по август 2023 года незаконно зарегистрировал в своем доме 25 граждан ближнего зарубежья», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте. По словам представителей ведомства, во время расследования дела гражданин признался, что фактически не планировал предоставлять свое жилище для проживания иностранцам. Часть мигрантов в благодарность помогали мужчине строить дом, а другим он помогал с регистрацией, потому что они являлись его земляками. Мужчина обвиняется в совершении 16 преступлений, которые предусмотрены статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ («Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Ленинский мировой суд города для рассмотрения по существу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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