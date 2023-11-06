В Тюмени ищут глупую Кикимору на зарплату в 50 тысяч рублей

07 ноября 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Актрисе предстоит развлекать детей на утренниках Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени агентство по организации праздников ищет аниматора на роль Кикиморы для новогодних представлений, обещая платить до 50 тысяч рублей. Информация представлена на одном из порталов по поиску работы. Актрисе предстоит изобразить «едкого и глупого» персонажа. «Мы занимается организацией новогодних сказочных семейных программ. Сейчас в поисках едкой, глупой и самой себе на уме Кикиморы. Заработная плата — до 50 000 рублей», — говорится в объявлении от работодателя. Соискатели должны никого и ничего не бояться, быть креативными и уметь работать с детьми. Так как спектакли рассчитаны на возраст зрителей от трех до ста лет, то актеры должны также проявлять находчивость в работе со взрослыми. Ранее URA.RU писало и о других необычных вакансиях для тюменцев. К примеру, в Ишиме требуются парикмахеры для овец, а в аппарат губернатора Тюменской области — сотрудник, который будет следить за сохранностью секретной информации.

В Тюмени агентство по организации праздников ищет аниматора на роль Кикиморы для новогодних представлений, обещая платить до 50 тысяч рублей. Информация представлена на одном из порталов по поиску работы. Актрисе предстоит изобразить «едкого и глупого» персонажа. «Мы занимается организацией новогодних сказочных семейных программ. Сейчас в поисках едкой, глупой и самой себе на уме Кикиморы. Заработная плата — до 50 000 рублей», — говорится в объявлении от работодателя. Соискатели должны никого и ничего не бояться, быть креативными и уметь работать с детьми. Так как спектакли рассчитаны на возраст зрителей от трех до ста лет, то актеры должны также проявлять находчивость в работе со взрослыми. Ранее URA.RU писало и о других необычных вакансиях для тюменцев. К примеру, в Ишиме требуются парикмахеры для овец, а в аппарат губернатора Тюменской области — сотрудник, который будет следить за сохранностью секретной информации.