В Тюмени взлетели цены на санкционные игрушки

Стоимость конструкторов в Тюмени подорожала в среднем на 1500 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Тюмени взлетели цены на конструкторы фирмы Lego, ушедшей с рынка России из-за санкций. Об этом сообщили в одном из магазинов, где реализуют товары этого бренда.

«За последний год наборы конструкторов подорожали в среднем на полторы тысячи рублей. При этом поставки к нам приходят с опозданием от мирового релиза на два-три месяца», — сообщили в точке продаж конструкторов Lego.

Менеджер магазина отметил, что несмотря на уход компании с российского рынка новые наборы продолжают стабильно поступать. Все новинки, которые анонсировались в мире, можно наблюдать и в тюменских магазинах. При этом название конструкторов остается оригинальным, несмотря на смену названий самих магазинов.

В 2022 году руководство компании Lego заявило об уходе с российского рынка. После этого официальный партнер компании запустил новую мультибрендовую сеть с другим названием, где продается не только продукция Lego, но и конструкторы других производителей.