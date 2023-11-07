В Тюмени взлетели цены на санкционные игрушки

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Клипарт. Магнитогорск, лего, конструктор, детство
Стоимость конструкторов в Тюмени подорожала в среднем на 1500 рублей Фото:
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В Тюмени взлетели цены на конструкторы фирмы Lego, ушедшей с рынка России из-за санкций. Об этом сообщили в одном из магазинов, где реализуют товары этого бренда.

«За последний год наборы конструкторов подорожали в среднем на полторы тысячи рублей. При этом поставки к нам приходят с опозданием от мирового релиза на два-три месяца», — сообщили в точке продаж конструкторов Lego.

Менеджер магазина отметил, что несмотря на уход компании с российского рынка новые наборы продолжают стабильно поступать. Все новинки, которые анонсировались в мире, можно наблюдать и в тюменских магазинах. При этом название конструкторов остается оригинальным, несмотря на смену названий самих магазинов.

В 2022 году руководство компании Lego заявило об уходе с российского рынка. После этого официальный партнер компании запустил новую мультибрендовую сеть с другим названием, где продается не только продукция Lego, но и конструкторы других производителей.

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В Тюмени взлетели цены на конструкторы фирмы Lego, ушедшей с рынка России из-за санкций. Об этом сообщили в одном из магазинов, где реализуют товары этого бренда. «За последний год наборы конструкторов подорожали в среднем на полторы тысячи рублей. При этом поставки к нам приходят с опозданием от мирового релиза на два-три месяца», — сообщили в точке продаж конструкторов Lego. Менеджер магазина отметил, что несмотря на уход компании с российского рынка новые наборы продолжают стабильно поступать. Все новинки, которые анонсировались в мире, можно наблюдать и в тюменских магазинах. При этом название конструкторов остается оригинальным, несмотря на смену названий самих магазинов. В 2022 году руководство компании Lego заявило об уходе с российского рынка. После этого официальный партнер компании запустил новую мультибрендовую сеть с другим названием, где продается не только продукция Lego, но и конструкторы других производителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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