06 ноября 2023
05 ноября 2023

В Салехарде продали сотни уникальных изделий в помощь землякам на фронте. Фото

В Салехарде прошла благотворительная ярмарка в поддержку земляков на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде прошла благотворительная ярмарка для бойцов СВО (архивное фото) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в День народного единства прошла благотворительная ярмарка, выручка от которой пойдет на поддержку ямальцев, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Всего было продано 814 уникальных изделий, сообщил глава администрации окружной столицы Алексей Титовский.

«Спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в благотворительной ярмарке, прошедшей в День народного единства. Собранные общими усилиями средства будут направлены нашим ребятам на передовую в зону спецоперации», — поблагодарил Алексей Титовский гостей и участников ярмарки в telegram-канале.

В организации ярмарки приняло участие 17 общественных организаций и национальных автономий. Удалось собрать 814 изделий, каждое из которых уникально. Титовский отметил, что поддержка родных и земляков важна для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации.

Товары ручной работы с ярмарки в Салехарде
Товары ручной работы с ярмарки в Салехарде
Фото:
Ярмарка прошла в День народного единства (4 ноября)
Ярмарка прошла в День народного единства (4 ноября)
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) в День народного единства прошла благотворительная ярмарка, выручка от которой пойдет на поддержку ямальцев, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Всего было продано 814 уникальных изделий, сообщил глава администрации окружной столицы Алексей Титовский. «Спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в благотворительной ярмарке, прошедшей в День народного единства. Собранные общими усилиями средства будут направлены нашим ребятам на передовую в зону спецоперации», — поблагодарил Алексей Титовский гостей и участников ярмарки в telegram-канале. В организации ярмарки приняло участие 17 общественных организаций и национальных автономий. Удалось собрать 814 изделий, каждое из которых уникально. Титовский отметил, что поддержка родных и земляков важна для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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