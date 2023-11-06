В Салехарде продали сотни уникальных изделий в помощь землякам на фронте. Фото

В Салехарде прошла благотворительная ярмарка в поддержку земляков на СВО

07 ноября 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

В Салехарде прошла благотворительная ярмарка для бойцов СВО (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в День народного единства прошла благотворительная ярмарка, выручка от которой пойдет на поддержку ямальцев, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Всего было продано 814 уникальных изделий, сообщил глава администрации окружной столицы Алексей Титовский. «Спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в благотворительной ярмарке, прошедшей в День народного единства. Собранные общими усилиями средства будут направлены нашим ребятам на передовую в зону спецоперации», — поблагодарил Алексей Титовский гостей и участников ярмарки в telegram-канале. В организации ярмарки приняло участие 17 общественных организаций и национальных автономий. Удалось собрать 814 изделий, каждое из которых уникально. Титовский отметил, что поддержка родных и земляков важна для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Товары ручной работы с ярмарки в Салехарде Фото: telegram-канал Алексея Титовского — https://t.me/c/1616872544/21763 Ярмарка прошла в День народного единства (4 ноября) Фото: telegram-канал Алексея Титовского — https://t.me/c/1616872544/21763

В Салехарде (ЯНАО) в День народного единства прошла благотворительная ярмарка, выручка от которой пойдет на поддержку ямальцев, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Всего было продано 814 уникальных изделий, сообщил глава администрации окружной столицы Алексей Титовский. «Спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в благотворительной ярмарке, прошедшей в День народного единства. Собранные общими усилиями средства будут направлены нашим ребятам на передовую в зону спецоперации», — поблагодарил Алексей Титовский гостей и участников ярмарки в telegram-канале. В организации ярмарки приняло участие 17 общественных организаций и национальных автономий. Удалось собрать 814 изделий, каждое из которых уникально. Титовский отметил, что поддержка родных и земляков важна для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации.