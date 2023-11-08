08 ноября 2023

Полиция нагрянула к курганцам, вдохновившимся протестом в Зайково

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Зайково. Митинг жителей. Курган, митинг, полиция, зайково, микрорайон зайково, митинг жителей
Полиция просил курганцев не выходить на митинги (архивное фото) Фото:

Сотрудники полиции пришли к курганцам с бульвара Солнечный, которые планировали выйти на массовое собрание из-за отказа властей построить общеобразовательную школу. Ранее горожане увидели эффективность протеста в микрорайоне Зайково, где жителям пообещали в скором времени сделать дорогу, и решили также организовать митинг. Информации о беседе с сотрудниками полиции корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«К женщине с бульвара Солнечный приходила полиция. Ее попросили не говорить ничего про вероятный митинг и школу», — рассказал URA.RU источник. Отмечается, что ранее в чате на 700 человек было обсуждение прошедшей акции протеста в Зайково. От одного из жителей прозвучала информация, что массовое собрание помогло бы и им решить проблему со строительством школы.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управление МВД по Курганской области. Журналисту ответили, что с гражданами проводятся профилактические беседы, в которых предостерегают граждан от участия в несогласованных публичных мероприятиях.

Ранее URA.RU писало, что курганцы планируют выйти на митинг, вдохновившись акцией протеста в Зайково. Жители бульвара Солнечный ищут способы, как добиться строительства общеобразовательной школы.

Данная информация не направлена на призыв участвовать в митингах. Редакция URA.RU напоминает, что участие в несанкционированных митингах может быть административно и уголовно наказуемо.

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Сотрудники полиции пришли к курганцам с бульвара Солнечный, которые планировали выйти на массовое собрание из-за отказа властей построить общеобразовательную школу. Ранее горожане увидели эффективность протеста в микрорайоне Зайково, где жителям пообещали в скором времени сделать дорогу, и решили также организовать митинг. Информации о беседе с сотрудниками полиции корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «К женщине с бульвара Солнечный приходила полиция. Ее попросили не говорить ничего про вероятный митинг и школу», — рассказал URA.RU источник. Отмечается, что ранее в чате на 700 человек было обсуждение прошедшей акции протеста в Зайково. От одного из жителей прозвучала информация, что массовое собрание помогло бы и им решить проблему со строительством школы. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управление МВД по Курганской области. Журналисту ответили, что с гражданами проводятся профилактические беседы, в которых предостерегают граждан от участия в несогласованных публичных мероприятиях. Ранее URA.RU писало, что курганцы планируют выйти на митинг, вдохновившись акцией протеста в Зайково. Жители бульвара Солнечный ищут способы, как добиться строительства общеобразовательной школы. Данная информация не направлена на призыв участвовать в митингах. Редакция URA.RU напоминает, что участие в несанкционированных митингах может быть административно и уголовно наказуемо.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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