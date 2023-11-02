Курганцы планируют выйти на митинг, вдохновившись акцией протеста в Зайково. Скрин

03 ноября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Жители Бульвара Солнечный ищут способы добиться строительства школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Бульвара Солнечный в Кургане озвучили идею устроить массовое собрание, чтобы добиться строительства общеобразовательной школы. Курганцы вдохновились протестом жителей микрорайона Зайково из-за перекрытия трассы, после чего власти пообещали начать строить новую дорогу уже в этом году. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Жители в чате обсуждают возможную организацию митинга, чтобы озвучить свои требования чиновникам. Жители Бульвара считают, что таким образом им удастся достучаться до властей», — делится с URA.RU источник. Отмечается, что вдохновением для жителей стало массовое собрание курганцев из микрорайона Зайково. Тогда мэрия Кургана спровоцировала скандал из-за перекрытия трассы. Представители администрации не предупредили жителей Зайково о том, что на 253 километре трассы собираются демонтировать светофор и восстановить барьерное ограждение, запретив левый поворот. Это привело к протестам жителей микрорайона Зайково. Позднее мэрия пообещала, что дорога к домам в Зайково будет сделана. Со слов источника, жители Солнечного увидели эффективность такого способа и намерены попытаться собраться массово. Курганцы недовольны тем, что чиновники отказывают в строительстве школы, хотя, по их подсчетам, на Бульваре живет почти 900 детсадовцев и 700 школьников среднего и старшего звена. К тому же курганские застройщики возводят там еще четыре 17-тиэтажки. Между тем, источник из числа депутатов пояснил, что ситуация со школой находится на федеральном контроле. URA.RU ранее писало, что родители с Бульвара Солнечный объединились, чтобы добиться от чиновников строительства старшей школы в микрорайоне. Жители обращались в правительство Курганской области, администрацию города и в приемную президента России Владимира Путина. Все жалобы перенаправлялись в мэрию. От чиновников администрации жители микрорайона получили ответ, что в новой школе нет необходимости, так как Бульвар Солнечный — это улица. Позднее к проблеме подключился депутат Курганской гордумы Иван Камшилов, выразив желание собрать заседание комиссии по данной ситуации.

Курганцы обсуждают массовое собрание, вдохновившись протестом в микрорайоне Зайково Скрин: читатель URA.RU Данная информация не направлена на призыв участвовать в митингах. Редакция URA.RU напоминает, что участие в несанкционированных митингах может быть административно и уголовно наказуемо. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Бульвара Солнечный в Кургане озвучили идею устроить массовое собрание, чтобы добиться строительства общеобразовательной школы. Курганцы вдохновились протестом жителей микрорайона Зайково из-за перекрытия трассы, после чего власти пообещали начать строить новую дорогу уже в этом году. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Жители в чате обсуждают возможную организацию митинга, чтобы озвучить свои требования чиновникам. Жители Бульвара считают, что таким образом им удастся достучаться до властей», — делится с URA.RU источник. Отмечается, что вдохновением для жителей стало массовое собрание курганцев из микрорайона Зайково. Тогда мэрия Кургана спровоцировала скандал из-за перекрытия трассы. Представители администрации не предупредили жителей Зайково о том, что на 253 километре трассы собираются демонтировать светофор и восстановить барьерное ограждение, запретив левый поворот. Это привело к протестам жителей микрорайона Зайково. Позднее мэрия пообещала, что дорога к домам в Зайково будет сделана. Со слов источника, жители Солнечного увидели эффективность такого способа и намерены попытаться собраться массово. Курганцы недовольны тем, что чиновники отказывают в строительстве школы, хотя, по их подсчетам, на Бульваре живет почти 900 детсадовцев и 700 школьников среднего и старшего звена. К тому же курганские застройщики возводят там еще четыре 17-тиэтажки. Между тем, источник из числа депутатов пояснил, что ситуация со школой находится на федеральном контроле. URA.RU ранее писало, что родители с Бульвара Солнечный объединились, чтобы добиться от чиновников строительства старшей школы в микрорайоне. Жители обращались в правительство Курганской области, администрацию города и в приемную президента России Владимира Путина. Все жалобы перенаправлялись в мэрию. От чиновников администрации жители микрорайона получили ответ, что в новой школе нет необходимости, так как Бульвар Солнечный — это улица. Позднее к проблеме подключился депутат Курганской гордумы Иван Камшилов, выразив желание собрать заседание комиссии по данной ситуации. Данная информация не направлена на призыв участвовать в митингах. Редакция URA.RU напоминает, что участие в несанкционированных митингах может быть административно и уголовно наказуемо.