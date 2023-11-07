07 ноября 2023

Российский ученый раскрыл роль Тюмени в мировой экономике

Экономист Войтоловский: Тюмень — сильный экономический игрок
© Служба новостей «URA.RU»
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Герб на здании правительства области. Тюмень, герб тюменской области
Тюменская область может стать регионом, привлекательным для международного бизнеса Фото:

Директор института мировой экономики и международных отношений Федор Войтоловский заявил, что Тюмень — важный игрок в Российской экономике, а также потенциально привлекательный город для международного сотрудничества. Об этом он сообщил во время Губернаторских чтений.

«Тюмень — это сильный игрок не только в российской экономике, но и потенциально город, который может стать привлекательным для инвестиций, инноваций и международного сотрудничества. У Тюмени здесь очень существенный потенциал, регион может иметь успех при условии концентрации инноваций, при условии стратегических вложений в человеческий капитал, образование и технологический рост», — заявил Войтоловский.

Экономист также назвал Тюмень промышленным городом и добавил, что на международном уровне есть много ниш, в которых местные производители могут оказаться заметными. Ранее URA.RU сообщало о том, почему глава региона Александр Моор перенес Губернаторские чтения в онлайн-режим: он побоялся за здоровье высокопоставленных участников из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями.

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Директор института мировой экономики и международных отношений Федор Войтоловский заявил, что Тюмень — важный игрок в Российской экономике, а также потенциально привлекательный город для международного сотрудничества. Об этом он сообщил во время Губернаторских чтений. «Тюмень — это сильный игрок не только в российской экономике, но и потенциально город, который может стать привлекательным для инвестиций, инноваций и международного сотрудничества. У Тюмени здесь очень существенный потенциал, регион может иметь успех при условии концентрации инноваций, при условии стратегических вложений в человеческий капитал, образование и технологический рост», — заявил Войтоловский. Экономист также назвал Тюмень промышленным городом и добавил, что на международном уровне есть много ниш, в которых местные производители могут оказаться заметными. Ранее URA.RU сообщало о том, почему глава региона Александр Моор перенес Губернаторские чтения в онлайн-режим: он побоялся за здоровье высокопоставленных участников из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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