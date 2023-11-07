Российский ученый раскрыл роль Тюмени в мировой экономике

Директор института мировой экономики и международных отношений Федор Войтоловский заявил, что Тюмень — важный игрок в Российской экономике, а также потенциально привлекательный город для международного сотрудничества. Об этом он сообщил во время Губернаторских чтений.
«Тюмень — это сильный игрок не только в российской экономике, но и потенциально город, который может стать привлекательным для инвестиций, инноваций и международного сотрудничества. У Тюмени здесь очень существенный потенциал, регион может иметь успех при условии концентрации инноваций, при условии стратегических вложений в человеческий капитал, образование и технологический рост», — заявил Войтоловский.
Экономист также назвал Тюмень промышленным городом и добавил, что на международном уровне есть много ниш, в которых местные производители могут оказаться заметными. Ранее URA.RU сообщало о том, почему глава региона Александр Моор перенес Губернаторские чтения в онлайн-режим: он побоялся за здоровье высокопоставленных участников из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями.
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