08 ноября 2023

Александр Моор рассказал, как планирует повысить рождаемость в Тюменской области

Губернатор Тюменской области обсудил с Валентиной Матвиенко вопросы рождаемости
© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство сквера Школьный. Тюмень , моор александр
О рождаемости в Тюменской области Александр Моор говорил во время парламентских слушаний в Совфеде Фото:

Александр Моор рассказал, как правительство Тюменской области планирует повысить рождаемость в регионе. Тему обсуждали во время парламентских слушаний при Совфеде, на которой тюменский губернатор присутствовал в режиме онлайн, сообщил Моор в своем telegram-канале.

«Рассказал о комплексном подходе, который мы применяем в области, для достижения демографических показателей. Среди них, например, региональный маткапитал на первого и третьего ребенка, дополнительные социальные выплаты на приобретение жилья молодым семьям, лечение бесплодия и профилактика абортов», — заявил Моор.

По его словам, сейчас в регионе их свыше 264 тысячи семей с детьми. Число многодетных семей за последние пять лет увеличилось более чем на треть — до 36,6 тысяч. «Только за январь—август 2023 года, по данным Росстата, в области появилось на свет 11 668 малышей. По числу родившихся на 1 тысячу населения мы на 11 месте среди всех регионов России, и на третьем — в Уральском федеральном округе», — добавил Моор.

Ранее URA.RU рассказало о причине дистанционного участия Моора в важных мероприятиях. Тайну раскрыла спикер Совфеда Валентина Матвиенко

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Александр Моор рассказал, как правительство Тюменской области планирует повысить рождаемость в регионе. Тему обсуждали во время парламентских слушаний при Совфеде, на которой тюменский губернатор присутствовал в режиме онлайн, сообщил Моор в своем telegram-канале. «Рассказал о комплексном подходе, который мы применяем в области, для достижения демографических показателей. Среди них, например, региональный маткапитал на первого и третьего ребенка, дополнительные социальные выплаты на приобретение жилья молодым семьям, лечение бесплодия и профилактика абортов», — заявил Моор. По его словам, сейчас в регионе их свыше 264 тысячи семей с детьми. Число многодетных семей за последние пять лет увеличилось более чем на треть — до 36,6 тысяч. «Только за январь—август 2023 года, по данным Росстата, в области появилось на свет 11 668 малышей. По числу родившихся на 1 тысячу населения мы на 11 месте среди всех регионов России, и на третьем — в Уральском федеральном округе», — добавил Моор. Ранее URA.RU рассказало о причине дистанционного участия Моора в важных мероприятиях. Тайну раскрыла спикер Совфеда Валентина Матвиенко
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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