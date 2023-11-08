Спикер Совета Федерации Матвиенко раскрыла секрет губернатора Моора

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскрыла почему губернатор Тюменской области Александр Моор отменяет свое участие во всех публичных мероприятиях. Оказывается, глава региона заболел, но продолжает работать и встречаться с чиновниками.
Несколько дней назад в онлайн-режим перенесли губернаторские чтения, которые должны были состояться очно. А сегодня Моор не полетел в Москву на парламентские слушания. В политтусовке гадали, с чем связаны изменения в мероприятиях с участием главы региона, и Матвиенко дала ответ на этот вопрос: «Александр Викторович собирался лично приехать, но приболел. Александр Викторович, выздоравливайте и не болейте!», — заявила под камерами Матвиенко.
Ранее Моор заявил, что перенес в онлайн-режим губернаторские чтения из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями. Сам губернатор не уходит на больничный и продолжает работать в правительстве региона.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.