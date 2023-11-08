08 ноября 2023

Спикер Совета Федерации Матвиенко раскрыла секрет губернатора Моора

Губернатор Моор заболел и отменил свое очное участие в мероприятиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко проболталась о том, почему Моор отменяет свое очное участие в публичных мероприятиях Фото:

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскрыла почему губернатор Тюменской области Александр Моор отменяет свое участие во всех публичных мероприятиях. Оказывается, глава региона заболел, но продолжает работать и встречаться с чиновниками.

Несколько дней назад в онлайн-режим перенесли губернаторские чтения, которые должны были состояться очно. А сегодня Моор не полетел в Москву на парламентские слушания. В политтусовке гадали, с чем связаны изменения в мероприятиях с участием главы региона, и Матвиенко дала ответ на этот вопрос: «Александр Викторович собирался лично приехать, но приболел. Александр Викторович, выздоравливайте и не болейте!», — заявила под камерами Матвиенко.

Ранее Моор заявил, что перенес в онлайн-режим губернаторские чтения из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями. Сам губернатор не уходит на больничный и продолжает работать в правительстве региона.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскрыла почему губернатор Тюменской области Александр Моор отменяет свое участие во всех публичных мероприятиях. Оказывается, глава региона заболел, но продолжает работать и встречаться с чиновниками. Несколько дней назад в онлайн-режим перенесли губернаторские чтения, которые должны были состояться очно. А сегодня Моор не полетел в Москву на парламентские слушания. В политтусовке гадали, с чем связаны изменения в мероприятиях с участием главы региона, и Матвиенко дала ответ на этот вопрос: «Александр Викторович собирался лично приехать, но приболел. Александр Викторович, выздоравливайте и не болейте!», — заявила под камерами Матвиенко. Ранее Моор заявил, что перенес в онлайн-режим губернаторские чтения из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями. Сам губернатор не уходит на больничный и продолжает работать в правительстве региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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