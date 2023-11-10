Авиакомпания «Ямал» пообещала обновить все экспонаты в музее Салехарда

В настоящее время в музей вернулось два обновленных экспоната Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) все экспонаты музея полярной авиации будут отреставрированы. Мэр города Алексей Титовский в соцсети сообщил, что авиакомпания «Ямал» уже приступила к обновлению авиатехники.

«В „Музей полярной авиации“ после реставрации вернулись два вертолета. Авиакомпания „Ямал“ обновит внешний вид всех экспонатов», — написал Титовский в своем telegram-канале. В ближайшее время будет в музее будет оформлена красивая подсветка.

Годом ранее часть экспонатов музея была повреждена ураганным ветром. Один из самолетов был снесен с постамента. Городские власти пообещали заняться ремонтом поврежденной авиатехники.