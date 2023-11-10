10 ноября 2023

Авиакомпания «Ямал» пообещала обновить все экспонаты в музее Салехарда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музей авиации. Курган, музей авиации
В настоящее время в музей вернулось два обновленных экспоната Фото:

В Салехарде (ЯНАО) все экспонаты музея полярной авиации будут отреставрированы. Мэр города Алексей Титовский в соцсети сообщил, что авиакомпания «Ямал» уже приступила к обновлению авиатехники.

«В „Музей полярной авиации“ после реставрации вернулись два вертолета. Авиакомпания „Ямал“ обновит внешний вид всех экспонатов», — написал Титовский в своем telegram-канале. В ближайшее время будет в музее будет оформлена красивая подсветка.

Годом ранее часть экспонатов музея была повреждена ураганным ветром. Один из самолетов был снесен с постамента. Городские власти пообещали заняться ремонтом поврежденной авиатехники.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) все экспонаты музея полярной авиации будут отреставрированы. Мэр города Алексей Титовский в соцсети сообщил, что авиакомпания «Ямал» уже приступила к обновлению авиатехники. «В „Музей полярной авиации“ после реставрации вернулись два вертолета. Авиакомпания „Ямал“ обновит внешний вид всех экспонатов», — написал Титовский в своем telegram-канале. В ближайшее время будет в музее будет оформлена красивая подсветка. Годом ранее часть экспонатов музея была повреждена ураганным ветром. Один из самолетов был снесен с постамента. Городские власти пообещали заняться ремонтом поврежденной авиатехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...