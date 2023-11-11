Курганский ансамбль «Цветень» выпустил совместный трек с репером Archi

12 ноября 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

Курганские артисты выпустили новую музыкальную композицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новая музыкальная композиция народного ансамбля «Цветень» из Курганской области носит название «Ой, какой молодой». По словам артистов, трек был выпущен в соавторстве с саратовским репером Archi (Артем Слепов). «Однажды мы с ребятами ехали в такси и услышали треки этого парня [Archi], а он в те же дни наткнулся на наше видео в одной из соцсетей и вдохновился. Судьба сама решила соединить нас в совместный трек. Народные исполнители всегда отражали в своих песнях события и ментальность современности», — написано на стене ансамбля в соцсети «ВКонтакте». Ансамбль регулярно выступает на праздничных мероприятиях, организованных курганскими властями. В начале ноября стало известно, что «Цветень» поедет на выставку «Россия» на территории ВДНХ в Москве. Данный проект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

Новая музыкальная композиция народного ансамбля «Цветень» из Курганской области носит название «Ой, какой молодой». По словам артистов, трек был выпущен в соавторстве с саратовским репером Archi (Артем Слепов). «Однажды мы с ребятами ехали в такси и услышали треки этого парня [Archi], а он в те же дни наткнулся на наше видео в одной из соцсетей и вдохновился. Судьба сама решила соединить нас в совместный трек. Народные исполнители всегда отражали в своих песнях события и ментальность современности», — написано на стене ансамбля в соцсети «ВКонтакте». Ансамбль регулярно выступает на праздничных мероприятиях, организованных курганскими властями. В начале ноября стало известно, что «Цветень» поедет на выставку «Россия» на территории ВДНХ в Москве. Данный проект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.