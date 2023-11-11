11 ноября 2023
10 ноября 2023

Курганский ансамбль «Цветень» выпустил совместный трек с репером Archi

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, цветень, ансамбль цветень
Курганские артисты выпустили новую музыкальную композицию Фото:

Новая музыкальная композиция народного ансамбля «Цветень» из Курганской области носит название «Ой, какой молодой». По словам артистов, трек был выпущен в соавторстве с саратовским репером Archi (Артем Слепов).

«Однажды мы с ребятами ехали в такси и услышали треки этого парня [Archi], а он в те же дни наткнулся на наше видео в одной из соцсетей и вдохновился. Судьба сама решила соединить нас в совместный трек. Народные исполнители всегда отражали в своих песнях события и ментальность современности», — написано на стене ансамбля в соцсети «ВКонтакте».

Ансамбль регулярно выступает на праздничных мероприятиях, организованных курганскими властями. В начале ноября стало известно, что «Цветень» поедет на выставку «Россия» на территории ВДНХ в Москве. Данный проект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

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Новая музыкальная композиция народного ансамбля «Цветень» из Курганской области носит название «Ой, какой молодой». По словам артистов, трек был выпущен в соавторстве с саратовским репером Archi (Артем Слепов). «Однажды мы с ребятами ехали в такси и услышали треки этого парня [Archi], а он в те же дни наткнулся на наше видео в одной из соцсетей и вдохновился. Судьба сама решила соединить нас в совместный трек. Народные исполнители всегда отражали в своих песнях события и ментальность современности», — написано на стене ансамбля в соцсети «ВКонтакте». Ансамбль регулярно выступает на праздничных мероприятиях, организованных курганскими властями. В начале ноября стало известно, что «Цветень» поедет на выставку «Россия» на территории ВДНХ в Москве. Данный проект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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