12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Тюмени упал спрос на аренду квартир

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новостройки клипарт. Белкин , ключ от дома, ключи от квартиры, ключи, квартира, ипотека, новостройки, покупка квартиры
Осенью спрос на квартиры упал, а вот стоимость осталась на уровне конца лета Фото:

В Тюмени за месяц резко упал спрос на аренду жилья. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Недвижимость». При этом падение спроса не отразилось на снижении цены.

«По сравнению с сентябрем 2023 года в Тюмени объем предложения квартир для долгосрочной аренды увеличился на 1%. Спрос сократился на 24%, а средняя ставка аренды не изменилась и равна 25 000 рублей», — указано в исследовании аналитиков.

Еще в конце лета тюменцы вынуждены были стоять в очередях, чтобы снять жилье. Тогда самый большой спрос был на квартиры в центральной части города. Видя это, собственники поднимали стоимость аренды минимум в пять раз. К концу осени ситуация стабилизировалась.

«За месяц давление спроса на стоимость аренды жилья ожидаемо снизилось. В августе и сентябре рост цен подогревается началом учебного и делового сезона, когда объекты уходят быстрее и арендаторы в условиях дефицита готовы предложить больше за квартиры в определенных локациях. В октябре таких факторов нет, и ситуация на рынке выравнивается», — комментирует Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени за месяц резко упал спрос на аренду жилья. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Недвижимость». При этом падение спроса не отразилось на снижении цены. «По сравнению с сентябрем 2023 года в Тюмени объем предложения квартир для долгосрочной аренды увеличился на 1%. Спрос сократился на 24%, а средняя ставка аренды не изменилась и равна 25 000 рублей», — указано в исследовании аналитиков. Еще в конце лета тюменцы вынуждены были стоять в очередях, чтобы снять жилье. Тогда самый большой спрос был на квартиры в центральной части города. Видя это, собственники поднимали стоимость аренды минимум в пять раз. К концу осени ситуация стабилизировалась. «За месяц давление спроса на стоимость аренды жилья ожидаемо снизилось. В августе и сентябре рост цен подогревается началом учебного и делового сезона, когда объекты уходят быстрее и арендаторы в условиях дефицита готовы предложить больше за квартиры в определенных локациях. В октябре таких факторов нет, и ситуация на рынке выравнивается», — комментирует Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...