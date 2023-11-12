В Тюмени упал спрос на аренду квартир

Осенью спрос на квартиры упал, а вот стоимость осталась на уровне конца лета Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюмени за месяц резко упал спрос на аренду жилья. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Недвижимость». При этом падение спроса не отразилось на снижении цены.

«По сравнению с сентябрем 2023 года в Тюмени объем предложения квартир для долгосрочной аренды увеличился на 1%. Спрос сократился на 24%, а средняя ставка аренды не изменилась и равна 25 000 рублей», — указано в исследовании аналитиков.

Еще в конце лета тюменцы вынуждены были стоять в очередях, чтобы снять жилье. Тогда самый большой спрос был на квартиры в центральной части города. Видя это, собственники поднимали стоимость аренды минимум в пять раз. К концу осени ситуация стабилизировалась.

«За месяц давление спроса на стоимость аренды жилья ожидаемо снизилось. В августе и сентябре рост цен подогревается началом учебного и делового сезона, когда объекты уходят быстрее и арендаторы в условиях дефицита готовы предложить больше за квартиры в определенных локациях. В октябре таких факторов нет, и ситуация на рынке выравнивается», — комментирует Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».