Покупка трех зданий бывших поликлиник обошлась бизнесменам в 34,2 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бизнесменам под коммерческие цели распродали три бывших здания поликлиник в Кургане. Власти региона получили с продажи нежилых объектов более 34 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте торгов.

«Встроенно-пристроенное помещение детской поликлиники на первом этаже жилого дома и в пристрое к жилому дому в шестом микрорайоне Заозерного. Победитель аукциона: ИП Буторин Денис Александрович Итоговая цена: 11 816 922 рублей», — говорится в документации о результатах торгов. Предприниматель является директором центра современного танца «Парадокс».

Бывшее здание отделения детской поликлиники по улице Томина, 106 было продано за 10,9 млн рублей. Победитель аукциона стал бизнесмен Евгений Райхерт, владеющий компанией-разработчиком гравийных и песчаных карьеров «Ударник». Еще одно помещение поликлиники по улице Ленина, 11 выкупил руководитель агентства недвижимости Владимир Жаблинский за 11,4 млн рублей. При этом начальная цена аукциона составляла 5,8 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана избавляются от помещений бывшей детской поликлиники. Власти объясняли продажу вводом нового здания медучреждения в седьмом микрорайоне Заозерного. По этой же причине продавалось здание бывшего физиокабинета. План приватизации помещений был согласован большинством депутатов областной думы.

Здание бывшей поликлиники в шестом микрорайоне Заозерного продали за 11,8 млн рублей Фото: сайт «ГИС Торги»

Помещение бывшего физиокабинета было реализовано за 10,9 млн рублей Фото: сайт «ГИС Торги»

Помещения бывшего отделения детской поликлинике в центре Кургана обошлось покупателю в 11,4 млн рублей Фото: сайт «ГИС Торги»