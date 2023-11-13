13 ноября 2023

Власти показали, как Тюмень украсят к Новому году. Подробности

В Тюмени презентовали концепцию украшения города к Новому году
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Город украсят к Новому году старыми и новыми арт-объектами Фото:

Администрация Тюмени представила горожанам концепцию украшения города к Новому году. Альбом с изображениями всех праздничных конструкций опубликован на сайте мэрии.

«Изучите „гардероб“ праздничного города и выберите те локации, где точно стоит побывать. Раскроем секрет: появились новинки среди предметов нарядной „одежды“ Тюмени», — сообщается на сайте городской администрации.

Судя по концепции, для тюменцев готовят разнообразную иллюминацию, которой украсят улицы города и излюбленные места отдыха горожан. К примеру, в сквере Молодоженов появятся светящиеся северные олени. Украшенные елки установят в Комсомольском и Вьюжном скверах, на площади 400-летия Тюмени, на Червишевском тракте, 15, на Никольской площади. Цифры наступающего года появятся на площади Борцов Революции, у Театра кукол установят Золушку вместе с каретой, а на площади 400-летия города откроется резиденция Деда Мороза.

Из новинок тюменцев ждут буквы «ТЮМЕНЬ» на Ямской, световой фонтан на аллее Молодоженов и елка с окошками в сквере Историческом. У администрации города можно будет пофотографироваться с огромными подарками, а на площади у правительства — с пирамидой из елочных шариков. С остальными новинками можно ознакомиться в презентации на сайте мэрии.

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Администрация Тюмени представила горожанам концепцию украшения города к Новому году. Альбом с изображениями всех праздничных конструкций опубликован на сайте мэрии. «Изучите „гардероб“ праздничного города и выберите те локации, где точно стоит побывать. Раскроем секрет: появились новинки среди предметов нарядной „одежды“ Тюмени», — сообщается на сайте городской администрации. Судя по концепции, для тюменцев готовят разнообразную иллюминацию, которой украсят улицы города и излюбленные места отдыха горожан. К примеру, в сквере Молодоженов появятся светящиеся северные олени. Украшенные елки установят в Комсомольском и Вьюжном скверах, на площади 400-летия Тюмени, на Червишевском тракте, 15, на Никольской площади. Цифры наступающего года появятся на площади Борцов Революции, у Театра кукол установят Золушку вместе с каретой, а на площади 400-летия города откроется резиденция Деда Мороза. Из новинок тюменцев ждут буквы «ТЮМЕНЬ» на Ямской, световой фонтан на аллее Молодоженов и елка с окошками в сквере Историческом. У администрации города можно будет пофотографироваться с огромными подарками, а на площади у правительства — с пирамидой из елочных шариков. С остальными новинками можно ознакомиться в презентации на сайте мэрии.
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