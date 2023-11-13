Гостей Тюменской области на выставке «Россия» накормят супом для мужской силы

В гастрономическую программу Тюменской области на выставке «Россия» 24 ноября войдет суп для мужской силы, икра, вареники из черемуховой муки и другие блюда, любимые известными жителями региона — Григорием Распутиным, Дмитрием Менделеевым, Петром Ершовым. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Гастрономическая программа Тюменской области на выставке „Россия“ 24 ноября неразрывно связана с историей региона. Шеф-повара совместно с историками разработали меню, в которое вошли позиции, вдохновленные любимыми блюдами наших известных земляков. Так, на столе Григория Распутина мог бы оказаться сливочный суп, „придающий мужскую силу“, из трески с имбирем», — сообщает инфоцентр властей региона.
Также в меню войдут хрусты с икрой, вареники из черемуховой муки с черникой и кедровым кремом, любимые Дмитрием Менделеевым. А угощение по мотивам ужина для Петра Ершова будет состоять из холодца из дичи с хреновиной и облепиховой горчицей, а также шаньги с творогом и лесными ягодами.
Также гости Дня Тюменской области на выставке «Россия» смогут попробовать кофе с нефтью и ямщицкую селянку с тремя видами дичи по рецепту 1904 года. Мероприятие состоится на ВДНХ, 24 ноября.
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