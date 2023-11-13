13 ноября 2023

Гостей Тюменской области на выставке «Россия» накормят супом для мужской силы

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Международная выставка-форум Россия ВДНХ. Москва, россия, экспонат, выставка, космическая капсула
Международная выставка проходит на ВДНХ Фото:

В гастрономическую программу Тюменской области на выставке «Россия» 24 ноября войдет суп для мужской силы, икра, вареники из черемуховой муки и другие блюда, любимые известными жителями региона — Григорием Распутиным, Дмитрием Менделеевым, Петром Ершовым. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Гастрономическая программа Тюменской области на выставке „Россия“ 24 ноября неразрывно связана с историей региона. Шеф-повара совместно с историками разработали меню, в которое вошли позиции, вдохновленные любимыми блюдами наших известных земляков. Так, на столе Григория Распутина мог бы оказаться сливочный суп, „придающий мужскую силу“, из трески с имбирем», — сообщает инфоцентр властей региона.

Также в меню войдут хрусты с икрой, вареники из черемуховой муки с черникой и кедровым кремом, любимые Дмитрием Менделеевым. А угощение по мотивам ужина для Петра Ершова будет состоять из холодца из дичи с хреновиной и облепиховой горчицей, а также шаньги с творогом и лесными ягодами.

Также гости Дня Тюменской области на выставке «Россия» смогут попробовать кофе с нефтью и ямщицкую селянку с тремя видами дичи по рецепту 1904 года. Мероприятие состоится на ВДНХ, 24 ноября.

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В гастрономическую программу Тюменской области на выставке «Россия» 24 ноября войдет суп для мужской силы, икра, вареники из черемуховой муки и другие блюда, любимые известными жителями региона — Григорием Распутиным, Дмитрием Менделеевым, Петром Ершовым. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Гастрономическая программа Тюменской области на выставке „Россия“ 24 ноября неразрывно связана с историей региона. Шеф-повара совместно с историками разработали меню, в которое вошли позиции, вдохновленные любимыми блюдами наших известных земляков. Так, на столе Григория Распутина мог бы оказаться сливочный суп, „придающий мужскую силу“, из трески с имбирем», — сообщает инфоцентр властей региона. Также в меню войдут хрусты с икрой, вареники из черемуховой муки с черникой и кедровым кремом, любимые Дмитрием Менделеевым. А угощение по мотивам ужина для Петра Ершова будет состоять из холодца из дичи с хреновиной и облепиховой горчицей, а также шаньги с творогом и лесными ягодами. Также гости Дня Тюменской области на выставке «Россия» смогут попробовать кофе с нефтью и ямщицкую селянку с тремя видами дичи по рецепту 1904 года. Мероприятие состоится на ВДНХ, 24 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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