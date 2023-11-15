Пенсионерка из ЯНАО пожаловалась на не дающих житья родственников

В Лабытнанги пенсионерка судится с бывшей невесткой из-за квартиры

Пенсионерку из Лабытнанги невестка выживает из квартиры (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лабытнанги пенсионерка Галина Колоднянская несколько лет ведет тяжбы с бывшей невесткой Марией Колоднянской, с которой проживает в одной квартире. Несмотря на неоднократные обращения в мировой суд, бывшая родственница отказывается от предлагаемых вариантов разъезда, рассказала URA.RU пенсионерка.

«Мы проживаем в двухкомнатной квартире площадью 50,5 квадратных метров на условиях социального найма. Кроме меня в квартире проживает бывшая жена сына, дети, всего восемь человек. Ордер оформлен на меня, а места в квартире найти не могу, да еще невестка обзывает меня, задерживает квартплату, был случай, когда у меня арестовали пенсию», — сообщила пенсионерка корреспонденту агентства.

Она неоднократно обращалась в суды различной инстанции с просьбой решить жилищный вопрос. В 2018 году суд разделил расходы по оплате услуг ЖКХ, назначив две трети оплаты пенсионерке и одну треть ее невестке. В сентябре этого года пенсионерка обратилась в суд с иском на возмещение морального вреда. В заявлении указано, что в квартире действительно проживают восемь человек, а бывшая невестка создает невыносимые условия для пенсионерки, «допуская нецензурные выражения, оскорбляющие честь и достоинство, при этом к ссорам привлекаются внучки». Суд в иске отказал по причине недостаточной доказательной базы.

В пресс-службе мэрии корреспонденту пояснили, что несколько лет назад указанная семья получила квартиру в капитальном доме по программе переселения из аварийного жилья. На учете граждан, нуждающихся в жилье, данная семья не состояла и не состоит. Семейные споры должны решаться в судебном порядке.