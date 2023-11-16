Тюменская мэрия разгоняет стихийные рынки

В Тюмени ежедневно появляются стихийные рынки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, покупатель, продукты, фрукты, супермаркет, лоток, рынок, магазин
Тюменская администрация ведет борьбу со стихийными рынками Фото:

С начала 2023 года специалисты департамента потребительского рынка администрации Тюмени составили на горожан 1095 протоколов по ст. 1.22 Кодекса Тюменской области об административной ответственности — торговля вне мест, специально установленных органами местного самоуправления. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Там добавили, что рейды по выявлению стихийных рынков проходят в городе каждый день.

«В ходе проведения указанных мероприятий в период с 1 января 2023 года по настоящее время в отношении физических лиц, осуществлявших несанкционированную торговлю на территории города Тюмени, специалистами департамента составлено 1095 протоколов по ст. 1.22 кодекса. Протоколы направлены в административные комиссии соответствующих округов города Тюмени для рассмотрения, в результате рассмотрения правонарушители привлечены к административной ответственности, сумма наложенных штрафов составила 4,6 млн рублей», — рассказали URA.RU в администрации Тюмени.

Там добавили, что в 2023 году представители городской администрации провели 70 совместных рейдов с полицией. В результате которых были выявлены нарушители, которые торговали продуктами без разрешительных документов. «В отношении правонарушителей составлено 70 протоколов по ст. 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии). Изъято 2,4 тыс. кг рыбной продукции, а также 10,2 тыс. кг овощей и фруктов», — добавили в мэрии.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени появились стихийные рынки — однодневки. По словам инсайдеров агентства, в торговых точках под видом качественных брендовых вещей из стран Евросоюза продают китайские подделками.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала 2023 года специалисты департамента потребительского рынка администрации Тюмени составили на горожан 1095 протоколов по ст. 1.22 Кодекса Тюменской области об административной ответственности — торговля вне мест, специально установленных органами местного самоуправления. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Там добавили, что рейды по выявлению стихийных рынков проходят в городе каждый день. «В ходе проведения указанных мероприятий в период с 1 января 2023 года по настоящее время в отношении физических лиц, осуществлявших несанкционированную торговлю на территории города Тюмени, специалистами департамента составлено 1095 протоколов по ст. 1.22 кодекса. Протоколы направлены в административные комиссии соответствующих округов города Тюмени для рассмотрения, в результате рассмотрения правонарушители привлечены к административной ответственности, сумма наложенных штрафов составила 4,6 млн рублей», — рассказали URA.RU в администрации Тюмени. Там добавили, что в 2023 году представители городской администрации провели 70 совместных рейдов с полицией. В результате которых были выявлены нарушители, которые торговали продуктами без разрешительных документов. «В отношении правонарушителей составлено 70 протоколов по ст. 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии). Изъято 2,4 тыс. кг рыбной продукции, а также 10,2 тыс. кг овощей и фруктов», — добавили в мэрии. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени появились стихийные рынки — однодневки. По словам инсайдеров агентства, в торговых точках под видом качественных брендовых вещей из стран Евросоюза продают китайские подделками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...