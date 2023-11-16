Тюменская мэрия разгоняет стихийные рынки

В Тюмени ежедневно появляются стихийные рынки

16 ноября 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Тюменская администрация ведет борьбу со стихийными рынками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С начала 2023 года специалисты департамента потребительского рынка администрации Тюмени составили на горожан 1095 протоколов по ст. 1.22 Кодекса Тюменской области об административной ответственности — торговля вне мест, специально установленных органами местного самоуправления. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Там добавили, что рейды по выявлению стихийных рынков проходят в городе каждый день. «В ходе проведения указанных мероприятий в период с 1 января 2023 года по настоящее время в отношении физических лиц, осуществлявших несанкционированную торговлю на территории города Тюмени, специалистами департамента составлено 1095 протоколов по ст. 1.22 кодекса. Протоколы направлены в административные комиссии соответствующих округов города Тюмени для рассмотрения, в результате рассмотрения правонарушители привлечены к административной ответственности, сумма наложенных штрафов составила 4,6 млн рублей», — рассказали URA.RU в администрации Тюмени. Там добавили, что в 2023 году представители городской администрации провели 70 совместных рейдов с полицией. В результате которых были выявлены нарушители, которые торговали продуктами без разрешительных документов. «В отношении правонарушителей составлено 70 протоколов по ст. 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии). Изъято 2,4 тыс. кг рыбной продукции, а также 10,2 тыс. кг овощей и фруктов», — добавили в мэрии. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени появились стихийные рынки — однодневки. По словам инсайдеров агентства, в торговых точках под видом качественных брендовых вещей из стран Евросоюза продают китайские подделками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С начала 2023 года специалисты департамента потребительского рынка администрации Тюмени составили на горожан 1095 протоколов по ст. 1.22 Кодекса Тюменской области об административной ответственности — торговля вне мест, специально установленных органами местного самоуправления. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Там добавили, что рейды по выявлению стихийных рынков проходят в городе каждый день. «В ходе проведения указанных мероприятий в период с 1 января 2023 года по настоящее время в отношении физических лиц, осуществлявших несанкционированную торговлю на территории города Тюмени, специалистами департамента составлено 1095 протоколов по ст. 1.22 кодекса. Протоколы направлены в административные комиссии соответствующих округов города Тюмени для рассмотрения, в результате рассмотрения правонарушители привлечены к административной ответственности, сумма наложенных штрафов составила 4,6 млн рублей», — рассказали URA.RU в администрации Тюмени. Там добавили, что в 2023 году представители городской администрации провели 70 совместных рейдов с полицией. В результате которых были выявлены нарушители, которые торговали продуктами без разрешительных документов. «В отношении правонарушителей составлено 70 протоколов по ст. 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии). Изъято 2,4 тыс. кг рыбной продукции, а также 10,2 тыс. кг овощей и фруктов», — добавили в мэрии. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени появились стихийные рынки — однодневки. По словам инсайдеров агентства, в торговых точках под видом качественных брендовых вещей из стран Евросоюза продают китайские подделками.