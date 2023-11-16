Легендарный аппаратчик думы Тюмени получил новую должность

Бывший начальник отдела правовой и экономической экспертизы городской думы Тюмени Иван Дзуман вышел на новое место работы в компанию «ТДСК». Он занял пост заместителя руководителя юридического отдела компании. Об этом URA.RU рассказал сам Иван Дзуман.
«Теперь я работаю заместителем руководителя юридического управления Тюменской домостроительной компании. Буду работать по юридическим вопросам, по специальности», — прокомментировал Иван Дзуман.
Он пояснил, что специальность позволяет ему работать в строительной сфере и консультировать руководство компании по широкому кругу вопросов. Сейчас он вникает в тонкости работы на новом месте. Ранее в компанию «ТДСК» перешел работать бывший спикер городской думы Тюмени Евгений Заболотный, он занимает пост заместителя генерального директора.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.