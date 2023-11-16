16 ноября 2023

Легендарный аппаратчик думы Тюмени получил новую должность

Иван Дзуман занял пост заместителя руководителя юридического отдела «ТДСК»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, дзуман иван
Иван Дзуман ушел из думы Тюмени в строительную компанию «ТДСК» Фото:

Бывший начальник отдела правовой и экономической экспертизы городской думы Тюмени Иван Дзуман вышел на новое место работы в компанию «ТДСК». Он занял пост заместителя руководителя юридического отдела компании. Об этом URA.RU рассказал сам Иван Дзуман.

«Теперь я работаю заместителем руководителя юридического управления Тюменской домостроительной компании. Буду работать по юридическим вопросам, по специальности», — прокомментировал Иван Дзуман.

Он пояснил, что специальность позволяет ему работать в строительной сфере и консультировать руководство компании по широкому кругу вопросов. Сейчас он вникает в тонкости работы на новом месте. Ранее в компанию «ТДСК» перешел работать бывший спикер городской думы Тюмени Евгений Заболотный, он занимает пост заместителя генерального директора.

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Бывший начальник отдела правовой и экономической экспертизы городской думы Тюмени Иван Дзуман вышел на новое место работы в компанию «ТДСК». Он занял пост заместителя руководителя юридического отдела компании. Об этом URA.RU рассказал сам Иван Дзуман. «Теперь я работаю заместителем руководителя юридического управления Тюменской домостроительной компании. Буду работать по юридическим вопросам, по специальности», — прокомментировал Иван Дзуман. Он пояснил, что специальность позволяет ему работать в строительной сфере и консультировать руководство компании по широкому кругу вопросов. Сейчас он вникает в тонкости работы на новом месте. Ранее в компанию «ТДСК» перешел работать бывший спикер городской думы Тюмени Евгений Заболотный, он занимает пост заместителя генерального директора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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