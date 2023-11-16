Артюхов реформирует спасательные службы ЯНАО

«Ямалспас» расширится за счет слияния с муниципальными службами

17 ноября 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

В «Ямалспас» включат спасателей Нового Уренгоя и Муравленко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО с 1 января 2024 года увеличивают штатную численность ГКУ «Ямалспас» за счет слияния с муниципальными аварийно-спасательными подразделениями Муравленко и Нового Уренгоя. Постановление подписал губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Постановлением предусматривается увеличение штатной численности ГКУ „Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа“ в связи с реорганизацией муниципальных аварийно-спасательных формирований в Муравленко и Новом Уренгое. Данные формирования с 01 января 2024 года войдут в штат ГКУ „Ямалспас“», — прокомментировала пресс-служба губернатора документ, опубликованный на официальном сайте правительства 17 ноября. Численность сотрудников увеличится на 25 единиц и составит 820 человек. Из них, в постоянном составе будут работать 580 человек, 240 единиц будут набираться дополнительно в период сезонных нагрузок.

Власти ЯНАО с 1 января 2024 года увеличивают штатную численность ГКУ «Ямалспас» за счет слияния с муниципальными аварийно-спасательными подразделениями Муравленко и Нового Уренгоя. Постановление подписал губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Постановлением предусматривается увеличение штатной численности ГКУ „Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа“ в связи с реорганизацией муниципальных аварийно-спасательных формирований в Муравленко и Новом Уренгое. Данные формирования с 01 января 2024 года войдут в штат ГКУ „Ямалспас“», — прокомментировала пресс-служба губернатора документ, опубликованный на официальном сайте правительства 17 ноября. Численность сотрудников увеличится на 25 единиц и составит 820 человек. Из них, в постоянном составе будут работать 580 человек, 240 единиц будут набираться дополнительно в период сезонных нагрузок.