Артюхов реформирует спасательные службы ЯНАО

Власти ЯНАО с 1 января 2024 года увеличивают штатную численность ГКУ «Ямалспас» за счет слияния с муниципальными аварийно-спасательными подразделениями Муравленко и Нового Уренгоя. Постановление подписал губернатор округа Дмитрий Артюхов.
«Постановлением предусматривается увеличение штатной численности ГКУ „Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа“ в связи с реорганизацией муниципальных аварийно-спасательных формирований в Муравленко и Новом Уренгое. Данные формирования с 01 января 2024 года войдут в штат ГКУ „Ямалспас“», — прокомментировала пресс-служба губернатора документ, опубликованный на официальном сайте правительства 17 ноября.
Численность сотрудников увеличится на 25 единиц и составит 820 человек. Из них, в постоянном составе будут работать 580 человек, 240 единиц будут набираться дополнительно в период сезонных нагрузок.
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