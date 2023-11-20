20 ноября 2023

Час поздравления от Деда Мороза обойдется тюменцам в 10 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодний прием Евгения Куйвашева в Театре Эстрады для представителей общественности. Екатеринбург, представление, дед мороз, новый год
Аниматоры обещают приехать на праздник на оленях Фото:

Жителям Тюмени предлагают заказать поздравление Деда Мороза и Снегурочки от 10 тысяч рублей за час. Информация об этом представлена на одном из сервисов объявлений. Аниматоры обещают приехать на праздник на оленях.

«Скоро Новый год. Время летит незаметно, наш Дедушка Мороз ждет приглашения. Он приедет на настоящих, сказочных оленях и покатает ваших деток на санях. Стоимость услуги — от 10 тысяч рублей за час», — сообщается в объявлении.

Как рассказали агентству продавцы услуги, ближе к праздникам стоимость поздравления вырастет до 15-20 тысяч рублей. На вечер 30 и 31 декабря многие окошки уже забронированы.

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Жителям Тюмени предлагают заказать поздравление Деда Мороза и Снегурочки от 10 тысяч рублей за час. Информация об этом представлена на одном из сервисов объявлений. Аниматоры обещают приехать на праздник на оленях. «Скоро Новый год. Время летит незаметно, наш Дедушка Мороз ждет приглашения. Он приедет на настоящих, сказочных оленях и покатает ваших деток на санях. Стоимость услуги — от 10 тысяч рублей за час», — сообщается в объявлении. Как рассказали агентству продавцы услуги, ближе к праздникам стоимость поздравления вырастет до 15-20 тысяч рублей. На вечер 30 и 31 декабря многие окошки уже забронированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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