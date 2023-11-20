Час поздравления от Деда Мороза обойдется тюменцам в 10 тысяч рублей

Аниматоры обещают приехать на праздник на оленях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Тюмени предлагают заказать поздравление Деда Мороза и Снегурочки от 10 тысяч рублей за час. Информация об этом представлена на одном из сервисов объявлений. Аниматоры обещают приехать на праздник на оленях.

«Скоро Новый год. Время летит незаметно, наш Дедушка Мороз ждет приглашения. Он приедет на настоящих, сказочных оленях и покатает ваших деток на санях. Стоимость услуги — от 10 тысяч рублей за час», — сообщается в объявлении.

Как рассказали агентству продавцы услуги, ближе к праздникам стоимость поздравления вырастет до 15-20 тысяч рублей. На вечер 30 и 31 декабря многие окошки уже забронированы.