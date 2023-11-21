Жильцы предполагают, что насекомых подкинули Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители дома на улице Текстильной в Тюмени пожаловались на нашествие клопов. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Жильцы предполагают, что насекомых подкинули.

«Текстильная, 7. По подъезду ползают клопы», — написала тюменка Ольга в социальной сети.

В комментариях к посту пользователи предположили, что насекомых могли подкинуть в подъезд специально. «Специально подкидывают, через пару дней появится объявление о дезинфекции», — написал один из тюменцев. «Кто-то бизнес по дезинсекции решил открыть, набирает клиентскую базу», — добавила Татьяна.

URA.RU направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в многоквартирные дома начали подкидывать тараканов. Как предполагают горожане, это делается, чтобы уговорить жильцов на платную дезинсекцию квартир. Насекомых замечали после появления на входе в подъезд специальных предложений по обработке от тараканов.