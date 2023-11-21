Тюменскую пятиэтажку атаковали клопы. Фото

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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, насекомое, жук, лесной клоп
Жильцы предполагают, что насекомых подкинули Фото:

Жители дома на улице Текстильной в Тюмени пожаловались на нашествие клопов. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Жильцы предполагают, что насекомых подкинули.

«Текстильная, 7. По подъезду ползают клопы», — написала тюменка Ольга в социальной сети.

В комментариях к посту пользователи предположили, что насекомых могли подкинуть в подъезд специально. «Специально подкидывают, через пару дней появится объявление о дезинфекции», — написал один из тюменцев. «Кто-то бизнес по дезинсекции решил открыть, набирает клиентскую базу», — добавила Татьяна.

URA.RU направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в многоквартирные дома начали подкидывать тараканов. Как предполагают горожане, это делается, чтобы уговорить жильцов на платную дезинсекцию квартир. Насекомых замечали после появления на входе в подъезд специальных предложений по обработке от тараканов.

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Жители дома на улице Текстильной в Тюмени пожаловались на нашествие клопов. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Жильцы предполагают, что насекомых подкинули. «Текстильная, 7. По подъезду ползают клопы», — написала тюменка Ольга в социальной сети. В комментариях к посту пользователи предположили, что насекомых могли подкинуть в подъезд специально. «Специально подкидывают, через пару дней появится объявление о дезинфекции», — написал один из тюменцев. «Кто-то бизнес по дезинсекции решил открыть, набирает клиентскую базу», — добавила Татьяна. URA.RU направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее сообщалось, что в Тюмени в многоквартирные дома начали подкидывать тараканов. Как предполагают горожане, это делается, чтобы уговорить жильцов на платную дезинсекцию квартир. Насекомых замечали после появления на входе в подъезд специальных предложений по обработке от тараканов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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