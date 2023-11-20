В Тюмени уволили экс-госслужащих, нарушивших закон о противодействии коррупции

Скрытных сотрудников уволили с нового места работы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени бывшие госслужащие были уволены из больницы и ведомственной охраны, так как вскрылся факт того, что они не сообщили новому начальству о своем прежнем месте работы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Тюменской транспортной прокуратурой в „Областной больнице №19“ и „Ведомственной охране железнодорожного транспорта РФ“ выявлены нарушения при трудоустройстве работников, которые ранее занимали должности госслужбы. При заключении трудового договора работники не сообщили сведения о том, что они занимали должности государственной или муниципальной службы, за что были уволены», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Тюменцы нарушили федеральный закон «О противодействии коррупции». Согласно ему, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы они обязаны были рассказать о последнем месте службы новому работодателю.