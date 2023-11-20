В Тюмени банк наказали за рекламу кредита в окнах

В Тюмени ФАС наказала «Ак Барс Банк» за рекламу кредита с нечитаемыми условиями

Банк оштрафовали на 300 000 рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Тюмени на 300 000 рублей оштрафовали «Ак Барс Банк». Кредитное учреждение разместило рекламу займа в окнах на уровне второго этажа, из-за чего важные условия оказались нечитаемыми. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УФАС.

«Тюменское УФАС оштрафовало АК БАРС Банк на 300 000 рублей. Банк разместил рекламу кредита в оконных проемах на втором этаже нежилого помещения. Важная информация об условиях займа была напечатана мелким шрифтом, из-за чего для потребителей она была не читаема», — следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Крупными буквами банк выделил данные о ставке кредита и ежемесячном кэшбеке. А вот иные условия, влияющие на итоговую стоимость займа, на рекламе было не разглядеть.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за хитрость при рекламе ипотеки оштрафовали агентство «Этажи». Компания получила штраф в 100 000 рублей.