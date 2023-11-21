Дороги ЯНАО сковал гололед

22 ноября 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Гололед фиксируют на всех дорогах округа (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сильный гололед сковал дороги ЯНАО. Об этом сообщили в администрации Нового Уренгоя. «Внимание, 22 ноября на дорогах округа наблюдается сильный гололед. Уважаемые автолюбители, будьте осторожны и не выезжайте без острой необходимости на городские и загородные трассы! Соблюдайте скоростной режим!», — сообщает официальный telegram-канал администрации Нового Уренгоя «НУР. Официально». Администрация рекомендует пешеходам быть внимательными, переходить дорогу только на пешеходных переходах. В случае происшествий — звонить по телефону 112.

Сильный гололед сковал дороги ЯНАО. Об этом сообщили в администрации Нового Уренгоя. «Внимание, 22 ноября на дорогах округа наблюдается сильный гололед. Уважаемые автолюбители, будьте осторожны и не выезжайте без острой необходимости на городские и загородные трассы! Соблюдайте скоростной режим!», — сообщает официальный telegram-канал администрации Нового Уренгоя «НУР. Официально». Администрация рекомендует пешеходам быть внимательными, переходить дорогу только на пешеходных переходах. В случае происшествий — звонить по телефону 112.