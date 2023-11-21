21 ноября 2023

Дороги ЯНАО сковал гололед

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед фиксируют на всех дорогах округа (архивное фото) Фото:

Сильный гололед сковал дороги ЯНАО. Об этом сообщили в администрации Нового Уренгоя.

«Внимание, 22 ноября на дорогах округа наблюдается сильный гололед. Уважаемые автолюбители, будьте осторожны и не выезжайте без острой необходимости на городские и загородные трассы! Соблюдайте скоростной режим!», — сообщает официальный telegram-канал администрации Нового Уренгоя «НУР. Официально».

Администрация рекомендует пешеходам быть внимательными, переходить дорогу только на пешеходных переходах. В случае происшествий — звонить по телефону 112.

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Сильный гололед сковал дороги ЯНАО. Об этом сообщили в администрации Нового Уренгоя. «Внимание, 22 ноября на дорогах округа наблюдается сильный гололед. Уважаемые автолюбители, будьте осторожны и не выезжайте без острой необходимости на городские и загородные трассы! Соблюдайте скоростной режим!», — сообщает официальный telegram-канал администрации Нового Уренгоя «НУР. Официально». Администрация рекомендует пешеходам быть внимательными, переходить дорогу только на пешеходных переходах. В случае происшествий — звонить по телефону 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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