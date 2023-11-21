Общество В тюменское Заболотье будут чаще летать вертолеты 22 ноября 2023 в 15:55 Размер текста - 17 + Сейчас формируют маршрутную сетку, которую планируют закончить уже через месяц Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В труднодоступном районе Тюменской области Заболотье увеличат количество авиарейсов. Об этом сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин. Сейчас формируют маршрутную сетку, которую планируют закончить уже через месяц. «Каждый год мы обновляем нашу маршрутную сеть с учетом анализа пассажиропотока и пожеланий, которые исходят от людей, проживающих в труднодоступной местности. В настоящий момент идет формирование маршрутной сетки. Граждане обращаются к главам сельских администраций, совместно с ними посредством совещания мы определяемся, где добавить, изменить. Через месяц сетка будет полностью сформирована», — рассказал Митрюшкин во время прямого эфира, который транслировался в группе «ЦУР Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 8 апреля текущего года запущены авиарейсы из Заболотья. При составлении графика полетов учитывали пожелания населения труднодоступных территорий. В труднодоступном районе Тюменской области Заболотье увеличат количество авиарейсов. Об этом сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин. Сейчас формируют маршрутную сетку, которую планируют закончить уже через месяц. «Каждый год мы обновляем нашу маршрутную сеть с учетом анализа пассажиропотока и пожеланий, которые исходят от людей, проживающих в труднодоступной местности. В настоящий момент идет формирование маршрутной сетки. Граждане обращаются к главам сельских администраций, совместно с ними посредством совещания мы определяемся, где добавить, изменить. Через месяц сетка будет полностью сформирована», — рассказал Митрюшкин во время прямого эфира, который транслировался в группе «ЦУР Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области с 8 апреля текущего года запущены авиарейсы из Заболотья. При составлении графика полетов учитывали пожелания населения труднодоступных территорий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям