В курганской колонии обучили самбо спецназовцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

В отделении спецназа курганского УФСИН прошло спецзанятие. Бойцов спецподразделения обучал курганский самбист Александр Горбаль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

«Мастер спорта России международного класса по самбо встретился с сотрудниками спецподразделения, поделился опытом участия в соревнованиях мирового уровня и показал несколько приемов спортивного единоборства», — рассказали в управлении. Тюремщиков интересовали способы освобождения от захватов и удуший.

Встреча прошла в зале борьбы отделения. Самбист «в паре с одним из бойцов на примерах продемонстрировал технику выполнения различных приемов борьбы: бросков, подсечек и захватов». Как рассказали в управлении, борьба и единоборства являются важной частью при подготовке спецназа ФСИН.

Курганский самбист Александр Горбаль является победителем этапов Кубка мира и обладателем Кубка России по самбо. Встреча в УФСИН прошла в рамках Дня самбо в России.

Курганский самбист обучил спецназовцев УФСИН приемам фото: УФСИН РФ по Курганской области