22 ноября 2023

Самбист научил спецназовцев курганских колоний избегать захватов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Моряк-разведчик Вячеслав на тренировке по самбо. Екатеринбург
В курганской колонии обучили самбо спецназовцев Фото:

В отделении спецназа курганского УФСИН прошло спецзанятие. Бойцов спецподразделения обучал курганский самбист Александр Горбаль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

«Мастер спорта России международного класса по самбо встретился с сотрудниками спецподразделения, поделился опытом участия в соревнованиях мирового уровня и показал несколько приемов спортивного единоборства», — рассказали в управлении. Тюремщиков интересовали способы освобождения от захватов и удуший.

Встреча прошла в зале борьбы отделения. Самбист «в паре с одним из бойцов на примерах продемонстрировал технику выполнения различных приемов борьбы: бросков, подсечек и захватов». Как рассказали в управлении, борьба и единоборства являются важной частью при подготовке спецназа ФСИН.

Курганский самбист Александр Горбаль является победителем этапов Кубка мира и обладателем Кубка России по самбо. Встреча в УФСИН прошла в рамках Дня самбо в России.

Курганский самбист обучил спецназовцев УФСИН приемам
Курганский самбист обучил спецназовцев УФСИН приемам
Мастер спорта международного класса Александр Горбаль учил бойцов освобождаться от захватов
Мастер спорта международного класса Александр Горбаль учил бойцов освобождаться от захватов

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В отделении спецназа курганского УФСИН прошло спецзанятие. Бойцов спецподразделения обучал курганский самбист Александр Горбаль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН. «Мастер спорта России международного класса по самбо встретился с сотрудниками спецподразделения, поделился опытом участия в соревнованиях мирового уровня и показал несколько приемов спортивного единоборства», — рассказали в управлении. Тюремщиков интересовали способы освобождения от захватов и удуший. Встреча прошла в зале борьбы отделения. Самбист «в паре с одним из бойцов на примерах продемонстрировал технику выполнения различных приемов борьбы: бросков, подсечек и захватов». Как рассказали в управлении, борьба и единоборства являются важной частью при подготовке спецназа ФСИН. Курганский самбист Александр Горбаль является победителем этапов Кубка мира и обладателем Кубка России по самбо. Встреча в УФСИН прошла в рамках Дня самбо в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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