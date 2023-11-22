В отделении спецназа курганского УФСИН прошло спецзанятие. Бойцов спецподразделения обучал курганский самбист Александр Горбаль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.
«Мастер спорта России международного класса по самбо встретился с сотрудниками спецподразделения, поделился опытом участия в соревнованиях мирового уровня и показал несколько приемов спортивного единоборства», — рассказали в управлении. Тюремщиков интересовали способы освобождения от захватов и удуший.
Встреча прошла в зале борьбы отделения. Самбист «в паре с одним из бойцов на примерах продемонстрировал технику выполнения различных приемов борьбы: бросков, подсечек и захватов». Как рассказали в управлении, борьба и единоборства являются важной частью при подготовке спецназа ФСИН.
Курганский самбист Александр Горбаль является победителем этапов Кубка мира и обладателем Кубка России по самбо. Встреча в УФСИН прошла в рамках Дня самбо в России.
В отделении спецназа курганского УФСИН прошло спецзанятие. Бойцов спецподразделения обучал курганский самбист Александр Горбаль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН. «Мастер спорта России международного класса по самбо встретился с сотрудниками спецподразделения, поделился опытом участия в соревнованиях мирового уровня и показал несколько приемов спортивного единоборства», — рассказали в управлении. Тюремщиков интересовали способы освобождения от захватов и удуший. Встреча прошла в зале борьбы отделения. Самбист «в паре с одним из бойцов на примерах продемонстрировал технику выполнения различных приемов борьбы: бросков, подсечек и захватов». Как рассказали в управлении, борьба и единоборства являются важной частью при подготовке спецназа ФСИН. Курганский самбист Александр Горбаль является победителем этапов Кубка мира и обладателем Кубка России по самбо. Встреча в УФСИН прошла в рамках Дня самбо в России.