Глава Нового Уренгоя рассказал, в каких условия живут ямальские дети в городе

Мэр Нового Уренгоя Воронов: ямальские дети растут в лучших условиях в городе

23 ноября 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое для детей строят больницы и бассейны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов отметил, что дети, живущие в городе, растут в лучших условиях. Для них строят бассейны, скейт-парки и поликлиники. Об этом он сообщил в соцсетях. «Наши дети растут в лучших условиях. В прошлом году открыли бассейн и ледовый корт в Коротчаево, детскую поликлинику в Новом Уренгое. Начал работу крытый скейт-парк „Скатерть“, кстати, по инициативе наших детей, а губернатор их поддержал. Три недели назад ученики пошли в самую большую и современную школу на Ямале — Арктический лицей, еще одна школа на 800 мест строится в Тундровом», — написал Воронов в telegram-канале. Также глава города дополнил, что идут работы уже во втором центре единоборств «Северный характер». Большая футбольная, научная и культурная стройка для детей — мини-футбольная арена, кванториум, культурный центр, школа искусств. При поддержке губернатора Ямала спортивные и музыкальные школы наполняются современным инвентарем и инструментами. В школах открывают билингвальные классы (заведение, в котором дети изучают предметы, используя сразу два языка — прим. URA.RU), расширяют сетку корпоративных классов. Воронов отметил, что за последние три года выросло количество отличников. В этом году в городе насчитывалось рекордное количество медалистов, призеров и победителей олимпиад различных уровней. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что 2024 год в стране будет «Годом семьи». В связи с этим губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение дать символическое название будущему году. Он объявил его «Годом детства». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов отметил, что дети, живущие в городе, растут в лучших условиях. Для них строят бассейны, скейт-парки и поликлиники. Об этом он сообщил в соцсетях. «Наши дети растут в лучших условиях. В прошлом году открыли бассейн и ледовый корт в Коротчаево, детскую поликлинику в Новом Уренгое. Начал работу крытый скейт-парк „Скатерть“, кстати, по инициативе наших детей, а губернатор их поддержал. Три недели назад ученики пошли в самую большую и современную школу на Ямале — Арктический лицей, еще одна школа на 800 мест строится в Тундровом», — написал Воронов в telegram-канале. Также глава города дополнил, что идут работы уже во втором центре единоборств «Северный характер». Большая футбольная, научная и культурная стройка для детей — мини-футбольная арена, кванториум, культурный центр, школа искусств. При поддержке губернатора Ямала спортивные и музыкальные школы наполняются современным инвентарем и инструментами. В школах открывают билингвальные классы (заведение, в котором дети изучают предметы, используя сразу два языка — прим. URA.RU), расширяют сетку корпоративных классов. Воронов отметил, что за последние три года выросло количество отличников. В этом году в городе насчитывалось рекордное количество медалистов, призеров и победителей олимпиад различных уровней. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что 2024 год в стране будет «Годом семьи». В связи с этим губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение дать символическое название будущему году. Он объявил его «Годом детства».