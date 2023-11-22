Глава Нового Уренгоя рассказал, в каких условия живут ямальские дети в городе

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов отметил, что дети, живущие в городе, растут в лучших условиях. Для них строят бассейны, скейт-парки и поликлиники. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Наши дети растут в лучших условиях. В прошлом году открыли бассейн и ледовый корт в Коротчаево, детскую поликлинику в Новом Уренгое. Начал работу крытый скейт-парк „Скатерть“, кстати, по инициативе наших детей, а губернатор их поддержал. Три недели назад ученики пошли в самую большую и современную школу на Ямале — Арктический лицей, еще одна школа на 800 мест строится в Тундровом», — написал Воронов в telegram-канале.
Также глава города дополнил, что идут работы уже во втором центре единоборств «Северный характер». Большая футбольная, научная и культурная стройка для детей — мини-футбольная арена, кванториум, культурный центр, школа искусств. При поддержке губернатора Ямала спортивные и музыкальные школы наполняются современным инвентарем и инструментами.
В школах открывают билингвальные классы (заведение, в котором дети изучают предметы, используя сразу два языка — прим. URA.RU), расширяют сетку корпоративных классов. Воронов отметил, что за последние три года выросло количество отличников. В этом году в городе насчитывалось рекордное количество медалистов, призеров и победителей олимпиад различных уровней.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что 2024 год в стране будет «Годом семьи». В связи с этим губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение дать символическое название будущему году. Он объявил его «Годом детства».
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