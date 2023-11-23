Тюменке с ребенком чуть не упал кирпич на голову. Видео

24 ноября 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

В УК предположили, что кирпич могли сбросить с балкона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени на улице Демьяна Бедного возле дома №92 кирпич чуть не упал на голову матери с ребенком. Об этом сообщили в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «По адресу Демьяна Бедного, 92 падают фасадные кирпичи. Управляющая компания никак не реагирует, говорят: „Что мы сделаем?“ По этому тротуару ежедневно ходят дети в школу и обратно, также много мамочек с колясками. На видео видно, буквально бы секундой раньше, и кирпич упал либо на коляску, либо на девушку», — написал пользователь Андрей. В прикрепленном к посту видео фасадный кирпич чуть не упал на девушку с коляской. В УК «Соцкомсервис», которая обслуживает этот дом, агентству рассказали, что сейчас проводится обследование фасада. Там также предположили, что кирпич могли сбросить с балкона. «Это единичный случай, мы не знаем, может этот кирпич скинул кто-то. Мы проводим обследование фасада, если найдем кусок отколовшегося кирпича, то будем тогда выяснять», — сообщили в управляющей компании.

В Тюмени на улице Демьяна Бедного возле дома №92 кирпич чуть не упал на голову матери с ребенком. Об этом сообщили в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «По адресу Демьяна Бедного, 92 падают фасадные кирпичи. Управляющая компания никак не реагирует, говорят: „Что мы сделаем?“ По этому тротуару ежедневно ходят дети в школу и обратно, также много мамочек с колясками. На видео видно, буквально бы секундой раньше, и кирпич упал либо на коляску, либо на девушку», — написал пользователь Андрей. В прикрепленном к посту видео фасадный кирпич чуть не упал на девушку с коляской. В УК «Соцкомсервис», которая обслуживает этот дом, агентству рассказали, что сейчас проводится обследование фасада. Там также предположили, что кирпич могли сбросить с балкона. «Это единичный случай, мы не знаем, может этот кирпич скинул кто-то. Мы проводим обследование фасада, если найдем кусок отколовшегося кирпича, то будем тогда выяснять», — сообщили в управляющей компании.