23 ноября 2023

Ямальский стенд на ВДНХ в Москве собрал тысячи гостей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие международной выставки-форума Россия ВДНХ. Москва, стенд янао, ямал
Посетители выставки «Россия» познакомились с традициями Ямала Фото:

В Москве 23 ноября на выставке «Россия» прошел День Ямала. Пресс-служба правительства ЯНАО сообщила, что на мероприятиях побывало огромное количество посетителей.

«День Ямала собрал на ВДНХ тысячи гостей. Регион представил свои достижения за последние годы, а также ключевые проекты. Насыщенная программа продлилась с утра до позднего вечера, различные мероприятия прошли более чем на десяти площадках. Большой популярностью у гостей выставки пользовался окружной стенд», — говорится в сообщении.

Программа Дня Ямала включала в себя представление культурных ценностей и традиций региона посетителям выставки. Гости смогли попробовать национальные блюда округа и увидеть традиционные костюмы коренных народов. Посетителям довелось увидеть свадебную церемонию с соблюдением традиций ненцев. На мероприятии обсудили перспективы развития технологий в сфере окружного здравоохранения. Кроме того, для юных журналистов и спортсменов из ЯНАО провели встречи с профессионалами в областях спорта и медиа.

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В Москве 23 ноября на выставке «Россия» прошел День Ямала. Пресс-служба правительства ЯНАО сообщила, что на мероприятиях побывало огромное количество посетителей. «День Ямала собрал на ВДНХ тысячи гостей. Регион представил свои достижения за последние годы, а также ключевые проекты. Насыщенная программа продлилась с утра до позднего вечера, различные мероприятия прошли более чем на десяти площадках. Большой популярностью у гостей выставки пользовался окружной стенд», — говорится в сообщении. Программа Дня Ямала включала в себя представление культурных ценностей и традиций региона посетителям выставки. Гости смогли попробовать национальные блюда округа и увидеть традиционные костюмы коренных народов. Посетителям довелось увидеть свадебную церемонию с соблюдением традиций ненцев. На мероприятии обсудили перспективы развития технологий в сфере окружного здравоохранения. Кроме того, для юных журналистов и спортсменов из ЯНАО провели встречи с профессионалами в областях спорта и медиа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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