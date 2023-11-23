Ямальский стенд на ВДНХ в Москве собрал тысячи гостей

24 ноября 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Посетители выставки «Россия» познакомились с традициями Ямала Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Москве 23 ноября на выставке «Россия» прошел День Ямала. Пресс-служба правительства ЯНАО сообщила, что на мероприятиях побывало огромное количество посетителей. «День Ямала собрал на ВДНХ тысячи гостей. Регион представил свои достижения за последние годы, а также ключевые проекты. Насыщенная программа продлилась с утра до позднего вечера, различные мероприятия прошли более чем на десяти площадках. Большой популярностью у гостей выставки пользовался окружной стенд», — говорится в сообщении. Программа Дня Ямала включала в себя представление культурных ценностей и традиций региона посетителям выставки. Гости смогли попробовать национальные блюда округа и увидеть традиционные костюмы коренных народов. Посетителям довелось увидеть свадебную церемонию с соблюдением традиций ненцев. На мероприятии обсудили перспективы развития технологий в сфере окружного здравоохранения. Кроме того, для юных журналистов и спортсменов из ЯНАО провели встречи с профессионалами в областях спорта и медиа.

В Москве 23 ноября на выставке «Россия» прошел День Ямала. Пресс-служба правительства ЯНАО сообщила, что на мероприятиях побывало огромное количество посетителей. «День Ямала собрал на ВДНХ тысячи гостей. Регион представил свои достижения за последние годы, а также ключевые проекты. Насыщенная программа продлилась с утра до позднего вечера, различные мероприятия прошли более чем на десяти площадках. Большой популярностью у гостей выставки пользовался окружной стенд», — говорится в сообщении. Программа Дня Ямала включала в себя представление культурных ценностей и традиций региона посетителям выставки. Гости смогли попробовать национальные блюда округа и увидеть традиционные костюмы коренных народов. Посетителям довелось увидеть свадебную церемонию с соблюдением традиций ненцев. На мероприятии обсудили перспективы развития технологий в сфере окружного здравоохранения. Кроме того, для юных журналистов и спортсменов из ЯНАО провели встречи с профессионалами в областях спорта и медиа.