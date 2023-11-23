В ЯНАО подъемный кран сломал лопасти вертолета

24 ноября 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Лопасти вертолета были повреждены подъемным краном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту поселка Уренгой Пуровского района ЯНАО во время сгрузки подъемным краном, были повреждены лопасти вертолета. Об этом сообщает telegram-канал Helincidents. «21 ноября при загрузке вертолета Ми-8 RA-22419 в аэропорту Уренгой, груз, предназначенный для перевозки, выгружался из автомобиля при помощи подъемного крана. В момент уборки стрелы подъемного крана, цепью, предназначенной для выгрузки груза, были погнуты триммерные пластины лопасти несущего винта», — говорится в сообщении telegram-канала.

В аэропорту поселка Уренгой Пуровского района ЯНАО во время сгрузки подъемным краном, были повреждены лопасти вертолета. Об этом сообщает telegram-канал Helincidents. «21 ноября при загрузке вертолета Ми-8 RA-22419 в аэропорту Уренгой, груз, предназначенный для перевозки, выгружался из автомобиля при помощи подъемного крана. В момент уборки стрелы подъемного крана, цепью, предназначенной для выгрузки груза, были погнуты триммерные пластины лопасти несущего винта», — говорится в сообщении telegram-канала.