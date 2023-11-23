В ЯНАО подъемный кран сломал лопасти вертолета

Лопасти вертолета были повреждены подъемным краном
В аэропорту поселка Уренгой Пуровского района ЯНАО во время сгрузки подъемным краном, были повреждены лопасти вертолета. Об этом сообщает telegram-канал Helincidents.
«21 ноября при загрузке вертолета Ми-8 RA-22419 в аэропорту Уренгой, груз, предназначенный для перевозки, выгружался из автомобиля при помощи подъемного крана. В момент уборки стрелы подъемного крана, цепью, предназначенной для выгрузки груза, были погнуты триммерные пластины лопасти несущего винта», — говорится в сообщении telegram-канала.
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