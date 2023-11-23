23 ноября 2023

В ЯНАО подъемный кран сломал лопасти вертолета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, ми 8, десантирование, высадка с вертолета
Лопасти вертолета были повреждены подъемным краном Фото:

В аэропорту поселка Уренгой Пуровского района ЯНАО во время сгрузки подъемным краном, были повреждены лопасти вертолета. Об этом сообщает telegram-канал Helincidents.

«21 ноября при загрузке вертолета Ми-8 RA-22419 в аэропорту Уренгой, груз, предназначенный для перевозки, выгружался из автомобиля при помощи подъемного крана. В момент уборки стрелы подъемного крана, цепью, предназначенной для выгрузки груза, были погнуты триммерные пластины лопасти несущего винта», — говорится в сообщении telegram-канала.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту поселка Уренгой Пуровского района ЯНАО во время сгрузки подъемным краном, были повреждены лопасти вертолета. Об этом сообщает telegram-канал Helincidents. «21 ноября при загрузке вертолета Ми-8 RA-22419 в аэропорту Уренгой, груз, предназначенный для перевозки, выгружался из автомобиля при помощи подъемного крана. В момент уборки стрелы подъемного крана, цепью, предназначенной для выгрузки груза, были погнуты триммерные пластины лопасти несущего винта», — говорится в сообщении telegram-канала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...