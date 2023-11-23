23 ноября 2023

Жителей ЯНАО ожидает снежный воскресный день

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, снег, зима, парк, городской сад, иней, мороз
В выходные дни ямальцев ждет снег Фото:

В выходные дни в городах Ямало-Ненецкого автономного округа ожидаются осадки в виде снега, температура воздуха опустится до -18 градусов. Синоптики сервиса Gismeteo сообщили, что порывы ветра в округе будут достигать 8 метров в секунду.

«В Губкинском, Муравленко, Ноябрьске и Надыме 25 и 26 ноября ожидается температура воздуха от -11 до -18 градусов. Порывы ветра до 8 метров в секунду. В воскресенье в округе выпадут снежные осадки», — передают метеорологи.

В Салехарде на протяжении двух дней будет идти обильный снег, температура воздуха от -14 до -18 градусов с порывами ветра до 8 метров в секунду. В Новом Уренгое и Тарко-Сале температура опустится до -22 градусов, ожидаются осадки в виде снега.

Ранее URA.RU сообщило о холодной погоде в ЯНАО на неделе. Температура воздуха в округе опустилась до -27 градусов.

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В выходные дни в городах Ямало-Ненецкого автономного округа ожидаются осадки в виде снега, температура воздуха опустится до -18 градусов. Синоптики сервиса Gismeteo сообщили, что порывы ветра в округе будут достигать 8 метров в секунду. «В Губкинском, Муравленко, Ноябрьске и Надыме 25 и 26 ноября ожидается температура воздуха от -11 до -18 градусов. Порывы ветра до 8 метров в секунду. В воскресенье в округе выпадут снежные осадки», — передают метеорологи. В Салехарде на протяжении двух дней будет идти обильный снег, температура воздуха от -14 до -18 градусов с порывами ветра до 8 метров в секунду. В Новом Уренгое и Тарко-Сале температура опустится до -22 градусов, ожидаются осадки в виде снега. Ранее URA.RU сообщило о холодной погоде в ЯНАО на неделе. Температура воздуха в округе опустилась до -27 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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