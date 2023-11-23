Жителей ЯНАО ожидает снежный воскресный день

24 ноября 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

В выходные дни ямальцев ждет снег Фото: Александр Мамаев © URA.RU В выходные дни в городах Ямало-Ненецкого автономного округа ожидаются осадки в виде снега, температура воздуха опустится до -18 градусов. Синоптики сервиса Gismeteo сообщили, что порывы ветра в округе будут достигать 8 метров в секунду. «В Губкинском, Муравленко, Ноябрьске и Надыме 25 и 26 ноября ожидается температура воздуха от -11 до -18 градусов. Порывы ветра до 8 метров в секунду. В воскресенье в округе выпадут снежные осадки», — передают метеорологи. В Салехарде на протяжении двух дней будет идти обильный снег, температура воздуха от -14 до -18 градусов с порывами ветра до 8 метров в секунду. В Новом Уренгое и Тарко-Сале температура опустится до -22 градусов, ожидаются осадки в виде снега. Ранее URA.RU сообщило о холодной погоде в ЯНАО на неделе. Температура воздуха в округе опустилась до -27 градусов.

В выходные дни в городах Ямало-Ненецкого автономного округа ожидаются осадки в виде снега, температура воздуха опустится до -18 градусов. Синоптики сервиса Gismeteo сообщили, что порывы ветра в округе будут достигать 8 метров в секунду. «В Губкинском, Муравленко, Ноябрьске и Надыме 25 и 26 ноября ожидается температура воздуха от -11 до -18 градусов. Порывы ветра до 8 метров в секунду. В воскресенье в округе выпадут снежные осадки», — передают метеорологи. В Салехарде на протяжении двух дней будет идти обильный снег, температура воздуха от -14 до -18 градусов с порывами ветра до 8 метров в секунду. В Новом Уренгое и Тарко-Сале температура опустится до -22 градусов, ожидаются осадки в виде снега. Ранее URA.RU сообщило о холодной погоде в ЯНАО на неделе. Температура воздуха в округе опустилась до -27 градусов.