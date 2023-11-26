В Салехарде восстановили свет после аварии

Электричество восстановили на большинстве объектов
В Салехарде восстановлено электроснабжение после аварии в нескольких микрорайонах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Электроснабжение в микрорайонах восстанавливается. Энергетики уже подключили улицу Арктическую, включая, школу №3 и детские сады в этом районе. Свет также есть в четвертой и шестой школах и в Лицее. К 09:01 электроснабжение полностью восстановлено, сейчас идет подключение объектов», — рассказали в официальной группе «ВКонтакте» администрации Салехарда.
Об отключении света стало известно около 08:00 часов. По сообщению «Россетей», авария и отключение произошли на одной из линий энергоснабжения.
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