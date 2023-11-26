Губернатор Шумков объяснил, зачем снесут часть домов возле главного парка Кургана

В Кургане на месте ветхих снесенных домов у парка расширят улицу

27 ноября 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков объяснил, что дорога возле ЦПКиО станет безопаснее Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Кургане возле ЦПКиО власти будут сносить ветхие дома, чтобы расширить улицу, сделав ее безопаснее. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Коллеги предложили спрямить и расширить улицу, делающую в этом месте „слепой поворот“, обезопасив водителей и пешеходов, а также убрать часть ветхих строений, сделав парковочный карман, с благоустройством, и открыть вид на ЦПКиО с проезжей части. Поддержал», — сообщил Шумков. По словам Шумкова, мэрия уже сформулировала планы по расширению улицы Пушкина и Гоголя в районе ЦПКиО. О планах расширить дорогу стало известно в 2022 году. Тогда губернатор объяснял, что в этом месте тротуары небезопасны для пешеходов, которые подвергаются риску быть облитыми грязью.

В Кургане возле ЦПКиО власти будут сносить ветхие дома, чтобы расширить улицу, сделав ее безопаснее. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Коллеги предложили спрямить и расширить улицу, делающую в этом месте „слепой поворот“, обезопасив водителей и пешеходов, а также убрать часть ветхих строений, сделав парковочный карман, с благоустройством, и открыть вид на ЦПКиО с проезжей части. Поддержал», — сообщил Шумков. По словам Шумкова, мэрия уже сформулировала планы по расширению улицы Пушкина и Гоголя в районе ЦПКиО. О планах расширить дорогу стало известно в 2022 году. Тогда губернатор объяснял, что в этом месте тротуары небезопасны для пешеходов, которые подвергаются риску быть облитыми грязью.