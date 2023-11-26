Тюменские коммунисты пытаются оправдаться за прогул совещания с Моором

Глава тюменских коммунистов Тамара Казанцева пытается оправдаться перед властями за прогул важного совещания с губернатором Александром Моором, чтобы избежать конфликта с председателем облдумы Фуатом Сайфитдиновым. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие в тюменской политике.
«Перед посланием и принятием бюджета губернатор собирал всех депутатом облдумы, чтобы обсудить рабочие моменты, но фракция коммунистов в полном составе проигнорировала собрание. Теперь депутатам КПРФ грозят разбирательства с председателем облдумы Фуатом Сайфитдиновым», — сообщают собеседники агентства.
Для того, чтобы снизить градус напряжения, коммунисты публично назвали причину прогула: «Во время тайной встречи проходило вполне себе открытое Всероссийское занятие в системе политической учебы КПРФ „В.И. Ленин и И.В. Сталин в современной идейной борьбе“. Занятие, которое провел лидер партии Геннадий Зюганов, фракция КПРФ посетила в полном составе».
По словам инсайдеров, Сайфитдинова оправдание не устроило и он готовит разнос на аппаратном совещании. Ранее парламентарий раскритиковал коммунистов за прогул встречи с Моором на заседании облдумы.
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