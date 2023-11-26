Политика Власть Тюменские коммунисты пытаются оправдаться за прогул совещания с Моором 27 ноября 2023 в 14:03 Размер текста - 17 + Глава обкома КПРФ Тюмени ищет способ оправдаться перед властями за прогул совещания с Моором Фото: Николай Бастриков © URA.RU Глава тюменских коммунистов Тамара Казанцева пытается оправдаться перед властями за прогул важного совещания с губернатором Александром Моором, чтобы избежать конфликта с председателем облдумы Фуатом Сайфитдиновым. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие в тюменской политике. «Перед посланием и принятием бюджета губернатор собирал всех депутатом облдумы, чтобы обсудить рабочие моменты, но фракция коммунистов в полном составе проигнорировала собрание. Теперь депутатам КПРФ грозят разбирательства с председателем облдумы Фуатом Сайфитдиновым», — сообщают собеседники агентства. Губернатор Моор собирает всех депутатов облдумы на тайную встречу Для того, чтобы снизить градус напряжения, коммунисты публично назвали причину прогула: «Во время тайной встречи проходило вполне себе открытое Всероссийское занятие в системе политической учебы КПРФ „В.И. Ленин и И.В. Сталин в современной идейной борьбе“. Занятие, которое провел лидер партии Геннадий Зюганов, фракция КПРФ посетила в полном составе». По словам инсайдеров, Сайфитдинова оправдание не устроило и он готовит разнос на аппаратном совещании. Ранее парламентарий раскритиковал коммунистов за прогул встречи с Моором на заседании облдумы. Глава тюменских коммунистов Тамара Казанцева пытается оправдаться перед властями за прогул важного совещания с губернатором Александром Моором, чтобы избежать конфликта с председателем облдумы Фуатом Сайфитдиновым. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие в тюменской политике. «Перед посланием и принятием бюджета губернатор собирал всех депутатом облдумы, чтобы обсудить рабочие моменты, но фракция коммунистов в полном составе проигнорировала собрание. Теперь депутатам КПРФ грозят разбирательства с председателем облдумы Фуатом Сайфитдиновым», — сообщают собеседники агентства. Для того, чтобы снизить градус напряжения, коммунисты публично назвали причину прогула: «Во время тайной встречи проходило вполне себе открытое Всероссийское занятие в системе политической учебы КПРФ „В.И. Ленин и И.В. Сталин в современной идейной борьбе“. Занятие, которое провел лидер партии Геннадий Зюганов, фракция КПРФ посетила в полном составе». По словам инсайдеров, Сайфитдинова оправдание не устроило и он готовит разнос на аппаратном совещании. Ранее парламентарий раскритиковал коммунистов за прогул встречи с Моором на заседании облдумы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям