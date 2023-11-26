26 ноября 2023
25 ноября 2023
24 ноября 2023

Ямальский авиаперевозчик увеличил рейсы в новогодние каникулы

Авиакомпания «Ямал» увеличила емкость на рейсы в Санкт-Петербург и Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании "Ямал". Екатеринбург, авиакомпания ямал, трап, самолет, ssj100, суперджет
Количество билетов на рейсы ограничено Фото:

Авиакомпания «Ямал» увеличила количество рейсов в предновогодние и новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Увеличиваем емкость на рейсах: Тюмень — Надым — Тюмень, Тюмень — Ноябрьск — Тюмень (24.12.2023 и 31.12.2023), Санкт-Петербург — Салехард (27.12.2023, 29.12.2023, 05.01.2024 и 07.01.2024) в обе стороны, Новый Уренгой — Санкт-Петербург (25.12.2023, 29.12.2023, 07.01.2024 и 08.01.2924) в обе стороны. Санкт-Петербург — Надым — Санкт-Петербург (26.12.2023 и 06.01.2024)» — рассказали в официальном telegram-канале авиакомпании «Ямал».

Ранее URA.RU сообщало о дополнительных рейсах авиаперевозчика «Ямал». В канун новогодних праздников можно будет чаще летать в Москву и Тюмень.

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Авиакомпания «Ямал» увеличила количество рейсов в предновогодние и новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «Увеличиваем емкость на рейсах: Тюмень — Надым — Тюмень, Тюмень — Ноябрьск — Тюмень (24.12.2023 и 31.12.2023), Санкт-Петербург — Салехард (27.12.2023, 29.12.2023, 05.01.2024 и 07.01.2024) в обе стороны, Новый Уренгой — Санкт-Петербург (25.12.2023, 29.12.2023, 07.01.2024 и 08.01.2924) в обе стороны. Санкт-Петербург — Надым — Санкт-Петербург (26.12.2023 и 06.01.2024)» — рассказали в официальном telegram-канале авиакомпании «Ямал». Ранее URA.RU сообщало о дополнительных рейсах авиаперевозчика «Ямал». В канун новогодних праздников можно будет чаще летать в Москву и Тюмень.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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