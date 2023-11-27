Губернатор Моор отказался платить премии тюменским надзирателям

28 ноября 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Моор не захотел доплачивать надзирателям из областного бюджета Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор отказался платить премии сотрудникам тюменских исправительных учреждений. К главе региона обращалось руководство тюменского УФСИН, пытаясь справиться с высоким некомплектом личного состава (почти 20%). Соответствующий документ попал в распоряжение агентства. В тюменском УФСИН признали проблему с острой нехваткой тюремных надзирателей «С целью снижения социальной напряженности среди сотрудников УИС области, сохранения кадрового ядра и повышения престижа службы губернатору Тюменской области направлено письмо о рассмотрении вопроса об установлении дополнительных мер социальной поддержки, представляемых в виде ежеквартальной денежной выплаты сотрудникам из числа младшего начальствующего состава. По результатам рассмотрения положительного решения не принято», — сказано в документе. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Инсайдеры URA.RU полагают, что некомплект в исправительных учреждениях может привести к печальным последствиям: снижению пропускной способности и бунтам внутри изоляторов. Ранее URA.RU сообщало о том, как участились попытки сбыта наркотических веществ в колониях. Неделю назад в Тобольском изоляторе случился бунт. В 2023 году из-за низких зарплат и тяжелого графика из УФСИН России уволились 347 человек.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отказался платить премии сотрудникам тюменских исправительных учреждений. К главе региона обращалось руководство тюменского УФСИН, пытаясь справиться с высоким некомплектом личного состава (почти 20%). Соответствующий документ попал в распоряжение агентства. «С целью снижения социальной напряженности среди сотрудников УИС области, сохранения кадрового ядра и повышения престижа службы губернатору Тюменской области направлено письмо о рассмотрении вопроса об установлении дополнительных мер социальной поддержки, представляемых в виде ежеквартальной денежной выплаты сотрудникам из числа младшего начальствующего состава. По результатам рассмотрения положительного решения не принято», — сказано в документе. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Инсайдеры URA.RU полагают, что некомплект в исправительных учреждениях может привести к печальным последствиям: снижению пропускной способности и бунтам внутри изоляторов. Ранее URA.RU сообщало о том, как участились попытки сбыта наркотических веществ в колониях. Неделю назад в Тобольском изоляторе случился бунт. В 2023 году из-за низких зарплат и тяжелого графика из УФСИН России уволились 347 человек.