27 ноября 2023

Губернатор Моор отказался платить премии тюменским надзирателям

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание о реализации национальных проектов с министром финансов Антоном Силуановым. Тюмень, моор александр, портрет
Моор не захотел доплачивать надзирателям из областного бюджета Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор отказался платить премии сотрудникам тюменских исправительных учреждений. К главе региона обращалось руководство тюменского УФСИН, пытаясь справиться с высоким некомплектом личного состава (почти 20%). Соответствующий документ попал в распоряжение агентства.

В тюменском УФСИН признали проблему с острой нехваткой тюремных надзирателей

«С целью снижения социальной напряженности среди сотрудников УИС области, сохранения кадрового ядра и повышения престижа службы губернатору Тюменской области направлено письмо о рассмотрении вопроса об установлении дополнительных мер социальной поддержки, представляемых в виде ежеквартальной денежной выплаты сотрудникам из числа младшего начальствующего состава. По результатам рассмотрения положительного решения не принято», — сказано в документе.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Инсайдеры URA.RU полагают, что некомплект в исправительных учреждениях может привести к печальным последствиям: снижению пропускной способности и бунтам внутри изоляторов.

Ранее URA.RU сообщало о том, как участились попытки сбыта наркотических веществ в колониях. Неделю назад в Тобольском изоляторе случился бунт. В 2023 году из-за низких зарплат и тяжелого графика из УФСИН России уволились 347 человек.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор отказался платить премии сотрудникам тюменских исправительных учреждений. К главе региона обращалось руководство тюменского УФСИН, пытаясь справиться с высоким некомплектом личного состава (почти 20%). Соответствующий документ попал в распоряжение агентства. «С целью снижения социальной напряженности среди сотрудников УИС области, сохранения кадрового ядра и повышения престижа службы губернатору Тюменской области направлено письмо о рассмотрении вопроса об установлении дополнительных мер социальной поддержки, представляемых в виде ежеквартальной денежной выплаты сотрудникам из числа младшего начальствующего состава. По результатам рассмотрения положительного решения не принято», — сказано в документе. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Инсайдеры URA.RU полагают, что некомплект в исправительных учреждениях может привести к печальным последствиям: снижению пропускной способности и бунтам внутри изоляторов. Ранее URA.RU сообщало о том, как участились попытки сбыта наркотических веществ в колониях. Неделю назад в Тобольском изоляторе случился бунт. В 2023 году из-за низких зарплат и тяжелого графика из УФСИН России уволились 347 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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