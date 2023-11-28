Тюменское правительство потратит 50 миллионов на важную вакцину

В Тюменской области стартовала закупка вакцины от менингококковой инфекции

Для нужд тюменских поликлиник планируют закупить 15 тысяч доз вакцины «Менактра» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области стартовала закупка вакцины от менингококковой инфекции. Региональное правительство планирует закупить 15 тысяч доз препарата «Менактра», сообщает карточка торгов на портале ЕИС «Закупки».

«Закупка № 0167200003423008829, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — поставка вакцины для профилактики менингококковых инфекций. Начальная цена — 49,5 млн рублей, заявки принимаются до 6 декабря», — говорится в сообщении.

В приложенных к закупке документах поясняется, что к приобретению планируется 15 тысяч доз вакцины. Это должен быть препарат «Менактра», который имеет на данный момент более чем 10 лет клинического применения. Как именно партия будет распределяться по поликлиникам и сколько будет стоить прививка для тюменцев, на данный момент неизвестно.

Ранее URA.RU рассказало, что Тюменская область столкнулась с дефицитом некоторых важных вакцин. В частности, в поликлиниках отсутствуют препараты для профилактики паротита.