28 ноября 2023

Тюменское правительство потратит 50 миллионов на важную вакцину

В Тюменской области стартовала закупка вакцины от менингококковой инфекции
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от ковида. Екатеринбург, прививка, лечение, шприц, медицина, вакцинация, прививочная компания
Для нужд тюменских поликлиник планируют закупить 15 тысяч доз вакцины «Менактра» Фото:

В Тюменской области стартовала закупка вакцины от менингококковой инфекции. Региональное правительство планирует закупить 15 тысяч доз препарата «Менактра», сообщает карточка торгов на портале ЕИС «Закупки».

«Закупка № 0167200003423008829, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — поставка вакцины для профилактики менингококковых инфекций. Начальная цена — 49,5 млн рублей, заявки принимаются до 6 декабря», — говорится в сообщении.

В приложенных к закупке документах поясняется, что к приобретению планируется 15 тысяч доз вакцины. Это должен быть препарат «Менактра», который имеет на данный момент более чем 10 лет клинического применения. Как именно партия будет распределяться по поликлиникам и сколько будет стоить прививка для тюменцев, на данный момент неизвестно.

Ранее URA.RU рассказало, что Тюменская область столкнулась с дефицитом некоторых важных вакцин. В частности, в поликлиниках отсутствуют препараты для профилактики паротита.

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В Тюменской области стартовала закупка вакцины от менингококковой инфекции. Региональное правительство планирует закупить 15 тысяч доз препарата «Менактра», сообщает карточка торгов на портале ЕИС «Закупки». «Закупка № 0167200003423008829, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — поставка вакцины для профилактики менингококковых инфекций. Начальная цена — 49,5 млн рублей, заявки принимаются до 6 декабря», — говорится в сообщении. В приложенных к закупке документах поясняется, что к приобретению планируется 15 тысяч доз вакцины. Это должен быть препарат «Менактра», который имеет на данный момент более чем 10 лет клинического применения. Как именно партия будет распределяться по поликлиникам и сколько будет стоить прививка для тюменцев, на данный момент неизвестно. Ранее URA.RU рассказало, что Тюменская область столкнулась с дефицитом некоторых важных вакцин. В частности, в поликлиниках отсутствуют препараты для профилактики паротита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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