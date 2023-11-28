Конституционный суд РФ разъяснил суду Салехарда законность лечения в ПНД

Принудительное лечение в ПНД признано законным после обращения суда Салехарда

29 ноября 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Конституционный суд признал законность мер лечения лиц в ПНД вплоть до выздоровления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Конституционный суд РФ признал законным принудительное лечение лиц с психическими расстройствами в психоневрологических диспансерах. Поводом для рассмотрения стало обращение из суда Салехарда о соответствии конституционным нормам продолжения мер принудительного лечения осужденного с психологическим расстройством, после истечения срока наказания, сообщается в постановлении Конституционного Суда РФ. «Принудительные меры медицинского характера в системе действующего правового регулирования направлены на обеспечение охраны здоровья и медицинской помощи, являются именно лечением, необходимость и продолжительность которого определяются состоянием психического здоровья лица, сохраняющейся в силу такого состояния его опасностью для самого себя или окружающих и не связаны с категорией совершенного общественно опасного деяния или преступления и сроком наказания», — сообщается в тексте постановления, опубликованном на официальном сайте Конституционного Суда РФ. В документе подчеркивается, что принудительные меры лечения должны применятся по решению медицинской организации пока в них будет необходимость. Пациент должен проходить периодические медицинские освидетельствования состояния здоровья.

Конституционный суд РФ признал законным принудительное лечение лиц с психическими расстройствами в психоневрологических диспансерах. Поводом для рассмотрения стало обращение из суда Салехарда о соответствии конституционным нормам продолжения мер принудительного лечения осужденного с психологическим расстройством, после истечения срока наказания, сообщается в постановлении Конституционного Суда РФ. «Принудительные меры медицинского характера в системе действующего правового регулирования направлены на обеспечение охраны здоровья и медицинской помощи, являются именно лечением, необходимость и продолжительность которого определяются состоянием психического здоровья лица, сохраняющейся в силу такого состояния его опасностью для самого себя или окружающих и не связаны с категорией совершенного общественно опасного деяния или преступления и сроком наказания», — сообщается в тексте постановления, опубликованном на официальном сайте Конституционного Суда РФ. В документе подчеркивается, что принудительные меры лечения должны применятся по решению медицинской организации пока в них будет необходимость. Пациент должен проходить периодические медицинские освидетельствования состояния здоровья.