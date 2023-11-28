28 ноября 2023

Конституционный суд РФ разъяснил суду Салехарда законность лечения в ПНД

Принудительное лечение в ПНД признано законным после обращения суда Салехарда
© Служба новостей «URA.RU»
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Конституционный суд признал законность мер лечения лиц в ПНД вплоть до выздоровления Фото:

Конституционный суд РФ признал законным принудительное лечение лиц с психическими расстройствами в психоневрологических диспансерах. Поводом для рассмотрения стало обращение из суда Салехарда о соответствии конституционным нормам продолжения мер принудительного лечения осужденного с психологическим расстройством, после истечения срока наказания, сообщается в постановлении Конституционного Суда РФ.

«Принудительные меры медицинского характера в системе действующего правового регулирования направлены на обеспечение охраны здоровья и медицинской помощи, являются именно лечением, необходимость и продолжительность которого определяются состоянием психического здоровья лица, сохраняющейся в силу такого состояния его опасностью для самого себя или окружающих и не связаны с категорией совершенного общественно опасного деяния или преступления и сроком наказания», — сообщается в тексте постановления, опубликованном на официальном сайте Конституционного Суда РФ.

В документе подчеркивается, что принудительные меры лечения должны применятся по решению медицинской организации пока в них будет необходимость. Пациент должен проходить периодические медицинские освидетельствования состояния здоровья.

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Конституционный суд РФ признал законным принудительное лечение лиц с психическими расстройствами в психоневрологических диспансерах. Поводом для рассмотрения стало обращение из суда Салехарда о соответствии конституционным нормам продолжения мер принудительного лечения осужденного с психологическим расстройством, после истечения срока наказания, сообщается в постановлении Конституционного Суда РФ. «Принудительные меры медицинского характера в системе действующего правового регулирования направлены на обеспечение охраны здоровья и медицинской помощи, являются именно лечением, необходимость и продолжительность которого определяются состоянием психического здоровья лица, сохраняющейся в силу такого состояния его опасностью для самого себя или окружающих и не связаны с категорией совершенного общественно опасного деяния или преступления и сроком наказания», — сообщается в тексте постановления, опубликованном на официальном сайте Конституционного Суда РФ. В документе подчеркивается, что принудительные меры лечения должны применятся по решению медицинской организации пока в них будет необходимость. Пациент должен проходить периодические медицинские освидетельствования состояния здоровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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