Справедливороссы поддержат бюджет Тюмени ради команды мэра

29 ноября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

В городской думе Тюмени справедливороссы поддержат бюджет города на 2024 год Фото: Денис Моргунов © URA.RU Два депутата фракции «Справедливой России» в гордуме Тюмени проголосуют за принятие бюджета в качестве поддержки команды Руслана Кухарука. Об этом сообщил URA.RU лидер фракции Сергей Морев. По его мнению, сохранение социальных гарантий, инвестиций в бюджет и увеличения расходной части говорит о работе с проектом бюджета на оценку «отлично». «Считаю, что бюджет подготовлен в это непростое время на „отлично“. Мы приняли решение и будем голосовать за принятие бюджета Тюмени. Так мы поддерживаем команду Руслана Кухарука, которая готовила этот бюджет с сохранением соцгарантий, инвестиций и увеличения расходов на население», — рассказал Сергей Морев. Два депутата фракции «Справедливой России» Сергей Морев и Николай Ремезков были избраны в состав городской думы Тюмени в сентябре этого года. Ранее власти анонсировали проект бюджета Тюмени с доходами в сумме более 40 миллиардов рублей, расходы должны будут составить в сумме 43,4 миллиарда рублей.

Два депутата фракции «Справедливой России» в гордуме Тюмени проголосуют за принятие бюджета в качестве поддержки команды Руслана Кухарука. Об этом сообщил URA.RU лидер фракции Сергей Морев. По его мнению, сохранение социальных гарантий, инвестиций в бюджет и увеличения расходной части говорит о работе с проектом бюджета на оценку «отлично». «Считаю, что бюджет подготовлен в это непростое время на „отлично“. Мы приняли решение и будем голосовать за принятие бюджета Тюмени. Так мы поддерживаем команду Руслана Кухарука, которая готовила этот бюджет с сохранением соцгарантий, инвестиций и увеличения расходов на население», — рассказал Сергей Морев. Два депутата фракции «Справедливой России» Сергей Морев и Николай Ремезков были избраны в состав городской думы Тюмени в сентябре этого года. Ранее власти анонсировали проект бюджета Тюмени с доходами в сумме более 40 миллиардов рублей, расходы должны будут составить в сумме 43,4 миллиарда рублей.