Справедливороссы поддержат бюджет Тюмени ради команды мэра

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Справедливая Россия о вакцинации. Тюмень, морев сергей
В городской думе Тюмени справедливороссы поддержат бюджет города на 2024 год Фото:

Два депутата фракции «Справедливой России» в гордуме Тюмени проголосуют за принятие бюджета в качестве поддержки команды Руслана Кухарука. Об этом сообщил URA.RU лидер фракции Сергей Морев. По его мнению, сохранение социальных гарантий, инвестиций в бюджет и увеличения расходной части говорит о работе с проектом бюджета на оценку «отлично».

«Считаю, что бюджет подготовлен в это непростое время на „отлично“. Мы приняли решение и будем голосовать за принятие бюджета Тюмени. Так мы поддерживаем команду Руслана Кухарука, которая готовила этот бюджет с сохранением соцгарантий, инвестиций и увеличения расходов на население», — рассказал Сергей Морев.

Два депутата фракции «Справедливой России» Сергей Морев и Николай Ремезков были избраны в состав городской думы Тюмени в сентябре этого года. Ранее власти анонсировали проект бюджета Тюмени с доходами в сумме более 40 миллиардов рублей, расходы должны будут составить в сумме 43,4 миллиарда рублей.

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Два депутата фракции «Справедливой России» в гордуме Тюмени проголосуют за принятие бюджета в качестве поддержки команды Руслана Кухарука. Об этом сообщил URA.RU лидер фракции Сергей Морев. По его мнению, сохранение социальных гарантий, инвестиций в бюджет и увеличения расходной части говорит о работе с проектом бюджета на оценку «отлично». «Считаю, что бюджет подготовлен в это непростое время на „отлично“. Мы приняли решение и будем голосовать за принятие бюджета Тюмени. Так мы поддерживаем команду Руслана Кухарука, которая готовила этот бюджет с сохранением соцгарантий, инвестиций и увеличения расходов на население», — рассказал Сергей Морев. Два депутата фракции «Справедливой России» Сергей Морев и Николай Ремезков были избраны в состав городской думы Тюмени в сентябре этого года. Ранее власти анонсировали проект бюджета Тюмени с доходами в сумме более 40 миллиардов рублей, расходы должны будут составить в сумме 43,4 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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