На финской АЭС произошел второй за месяц сбой

На станции «Олкилуото-3» произошел второй сбой за месяц (архивное фото)
Работа финской АЭС «Олкилуото-3» приостановлена из-за технического сбоя. Это уже второй такой за ноябрь. Об этом сообщает оператор станции.
«Работа финской АЭС „Олкилуото-3“ остановлена из-за технического сбоя», — сообщает оператор атомной станции. Сообщение передает РИА Новости. Станция расположена на юге Финляндии. И это уже второй сбой за месяц.
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