На финской АЭС произошел второй за месяц сбой

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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, бн-800, реактор, реактивная установка, энергоблок4, реактор бн-800, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция
На станции «Олкилуото-3» произошел второй сбой за месяц (архивное фото) Фото:

Работа финской АЭС «Олкилуото-3» приостановлена из-за технического сбоя. Это уже второй такой за ноябрь. Об этом сообщает оператор станции.

«Работа финской АЭС „Олкилуото-3“ остановлена из-за технического сбоя», — сообщает оператор атомной станции. Сообщение передает РИА Новости. Станция расположена на юге Финляндии. И это уже второй сбой за месяц.

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Работа финской АЭС «Олкилуото-3» приостановлена из-за технического сбоя. Это уже второй такой за ноябрь. Об этом сообщает оператор станции. «Работа финской АЭС „Олкилуото-3“ остановлена из-за технического сбоя», — сообщает оператор атомной станции. Сообщение передает РИА Новости. Станция расположена на юге Финляндии. И это уже второй сбой за месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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