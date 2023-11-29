На финской АЭС произошел второй за месяц сбой

29 ноября 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

На станции «Олкилуото-3» произошел второй сбой за месяц (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Работа финской АЭС «Олкилуото-3» приостановлена из-за технического сбоя. Это уже второй такой за ноябрь. Об этом сообщает оператор станции. «Работа финской АЭС „Олкилуото-3“ остановлена из-за технического сбоя», — сообщает оператор атомной станции. Сообщение передает РИА Новости. Станция расположена на юге Финляндии. И это уже второй сбой за месяц.

Работа финской АЭС «Олкилуото-3» приостановлена из-за технического сбоя. Это уже второй такой за ноябрь. Об этом сообщает оператор станции. «Работа финской АЭС „Олкилуото-3“ остановлена из-за технического сбоя», — сообщает оператор атомной станции. Сообщение передает РИА Новости. Станция расположена на юге Финляндии. И это уже второй сбой за месяц.