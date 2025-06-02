В школе в Приморском крае обрушился спортзал во время капремонта

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Часть здания обрушилась
Часть здания обрушилась Фото:

В городе Артем Приморского края обрушился спортзал во время ремонта. Об этом рассказал мэр Вячеслав Квон.

«Пристроенный спортзал обрушился в школе №17 во время капитального ремонта. Находимся на месте, ситуацию будем отслеживать», — сообщил глава города в своем telegram-канале.

Квон отметил, что ремонтом занимался лицензированный подрядчик. Обрушение спортзала случилось из-за земляных работ у фундамента. 

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В городе Артем Приморского края обрушился спортзал во время ремонта. Об этом рассказал мэр Вячеслав Квон. «Пристроенный спортзал обрушился в школе №17 во время капитального ремонта. Находимся на месте, ситуацию будем отслеживать», — сообщил глава города в своем telegram-канале. Квон отметил, что ремонтом занимался лицензированный подрядчик. Обрушение спортзала случилось из-за земляных работ у фундамента. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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