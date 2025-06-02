В школе в Приморском крае обрушился спортзал во время капремонта

Часть здания обрушилась
В городе Артем Приморского края обрушился спортзал во время ремонта. Об этом рассказал мэр Вячеслав Квон.
«Пристроенный спортзал обрушился в школе №17 во время капитального ремонта. Находимся на месте, ситуацию будем отслеживать», — сообщил глава города в своем telegram-канале.
Квон отметил, что ремонтом занимался лицензированный подрядчик. Обрушение спортзала случилось из-за земляных работ у фундамента.
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