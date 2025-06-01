01 июня 2025

Макрон пообещал сурово наказать участников беспорядков после победы ПСЖ

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент поблагодарил парижских полицейских за их работу
Президент поблагодарил парижских полицейских за их работу Фото:

В отношении участников массовых беспорядков, которые вспыхнули в различных городах страны после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, будут приняты жесткие меры. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон во время приема футболистов и тренерского штаба ПСЖ в Елисейском дворце.

«Будет судебное преследование и наказание. Мы будем суровы. К футболу это (беспорядки — прим. URA.RU) не имеет никакого отношения», — подчеркнул Макрон в выступлении, которое транслировалось в X (бывший Twitter). Он также выразил благодарность сотрудникам полиции и коммунальных служб за оперативную работу во время массовых акций.

В ходе беспорядков всего были задержаны 559 человек, пострадали 192 болельщика. Столкновения начались еще до окончания матча на Елисейских полях. Сотрудники полиции в Париже применили слезоточивый газ для разгона футбольных болельщиков.

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) впервые выиграл Лигу чемпионов. Футболисты подняли кубок после разгрома соперников из итальянского «Интера». Встреча закончилась со счетом 5:0.

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В отношении участников массовых беспорядков, которые вспыхнули в различных городах страны после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, будут приняты жесткие меры. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон во время приема футболистов и тренерского штаба ПСЖ в Елисейском дворце. «Будет судебное преследование и наказание. Мы будем суровы. К футболу это (беспорядки — прим. URA.RU) не имеет никакого отношения», — подчеркнул Макрон в выступлении, которое транслировалось в X (бывший Twitter). Он также выразил благодарность сотрудникам полиции и коммунальных служб за оперативную работу во время массовых акций. В ходе беспорядков всего были задержаны 559 человек, пострадали 192 болельщика. Столкновения начались еще до окончания матча на Елисейских полях. Сотрудники полиции в Париже применили слезоточивый газ для разгона футбольных болельщиков. Французский клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) впервые выиграл Лигу чемпионов. Футболисты подняли кубок после разгрома соперников из итальянского «Интера». Встреча закончилась со счетом 5:0.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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