ВСУ совершили дерзкий налет на аэродромы РФ: реакция стран на атаку Украины

МО: ВСУ попытались атаковать военные аэродромы в пяти регионах страны

02 июня 2025 в 00:17 Размер текста - 17 +

ВСУ совершили попытку атаки по военным аэропортам на территории России. Целью стали объекты на территории Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областей, сообщили в Минобороны РФ. Атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены, в то время как в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Как в разных странах отреагировали на атаку Украины — в материале URA.RU. Самая масштабная атака ВСУ В Washington Post отметили, что данный налет стал одной из наиболее крупных операций украинских войск на российской территории с момента начала конфликта. «Накануне двусторонних мирных переговоров в Стамбуле службы безопасности Украины начали массированную атаку с использованием беспилотников на пять авиабаз на территории России, впервые достигнув Сибири, сообщили в воскресенье официальные лица обеих стран. Это была одна из самых масштабных атак украинских сил на территорию России с начала конфликта», — пишет американское издание. Reuters также назвали атаку самой масштабной. Однако они связали удары БПЛА с разрушенным в Брянской области мостом, который упал на поезд. Официальное подтверждение масштабов ущерба от атаки БПЛА ВСУ ожидается, но это может оказаться самой серьезной атакой украинских беспилотников за весь период конфликта, пишет The Guardian. «Если масштаб ущерба подтвердится, эта атака станет самым разрушительным ударом беспилотников Украины за весь конфликт на сегодняшний день на фоне эскалации трансграничных вторжений перед новым раундом прямых переговоров в Стамбуле в понедельник», — передает британская газета. Про массовую атаку написали и ABC News. Он отметил, что удары подтвердили СБУ. Однако они сообщили, что атака велась по четырем аэродромам. Украина совершила дерзкую атаку на аэродромы РФ Атаку ВСУ Financial Times назвала самой дерзкой за все время конфликта. «Украинские силы начали массированную атаку с использованием беспилотников <...> Возможно, это была самая дерзкая атака за весь конфликт», — пишет британское издание. Daily Mail также охарактеризовали удары ВСУ по военным аэропортам страны как дерзкую. В материале в красках описываются гипотетические разрушения, которых достиг Киев. Дуэльные атаки прошли между РФ и Украиной перед переговорами Российские и украинские силы провели взаимные масштабные атаки накануне нового раунда мирных переговоров в Стамбуле, инициированных российской стороной, пишет The New York Times, сообщая об атаке ВСУ. «Дуэльные атаки произошли накануне очередного раунда мирных переговоров в Стамбуле, предложенного Москвой», — отметило издание. Атака Украины за день до переговоров В BBC отметили, что еще до новых атак перспективы для достижения существенного прогресса на переговорах оставались крайне низкими. «Атаки Украины происходят в то время, когда в Стамбуле в понедельник запланирован второй раунд прямых переговоров <...> До атак было уже очень трудно увидеть какой-либо прорыв в этих переговорах, учитывая, насколько далеки друг от друга обе стороны в своих условиях», — отметило издание.