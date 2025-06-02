Стало известно о героическом поступке погибшего в ЧП с поездом машиниста

34-летний машинист поезда «Климов-Москва» Павел Мишин, погибший при обрушении подорванного моста под Брянском, успел вовремя затормозить состав и предотвратил катастрофу. Его супруга рассказала, как профессионализм мужа спас десятки пассажиров.
«Павел, несмотря на экстремальную ситуацию, сумел оперативно затормозить состав, значительно снизив скорость перед столкновением. Это решение предотвратило более тяжелые последствия и спасло жизни многим пассажирам. Он был настоящим профессионалом с 13-летним стажем, постоянно учился и просто обожал свою работу», — рассказала жена погибшего Екатерина изданию KP.RU.
В последний раз семья видела Павла перед его рабочим рейсом. Он поцеловал жену, детей и пообещал, что скоро вернется, тогда все вместе поедут отдыхать на природу. Утром следующего к ней приехало руководство мужа и сообщило о его героическом поступке. «Они сказали, что Паша вовремя затормозил и этим спас людей. Если бы не его действия, жертв было бы намного больше», — добавила жена машиниста. У Павла остались две дочери, младшей из которых всего 6 лет.
Инцидент произошел в ночь на 1 июня, когда на железнодорожный состав №86, следовавший по маршруту Климов — Москва, обрушился автомобильный мост в Брянской области. В результате ЧП пострадали более 70 человек, среди которых оказались и дети.
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