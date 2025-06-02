Бойцы ВС РФ отыскали послание боевика ВСУ о проблемах под Андреевкой

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Боец ВСУ пожаловался на отсутствие ротации на участке фронта у Авдеевки
Боец ВСУ пожаловался на отсутствие ротации на участке фронта у Авдеевки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец украинской армии пожаловался, что возле Андреевки (ДНР) военным ВСУ недостает воды и отсутствует ротация. Свое заявление он оставил в видеодневнике, который хранился на мобильном телефоне украинца. Устройство отыскали российские войска.

«Сидим то без воды, то без еды, всегда без настроя», — говорит на видео украинец. Слова передает ТАСС. Телефон был взломан российскими военными для получения разведданных.

Также боевик ВСУ рассказывает о регулярных обстрелах и налетах БПЛА России на позиции ВСУ. Разговоры бойцов Украины с помощью рации, по его словам, сразу перехватываются российскими военными.

Ранее во время освобождения Суджи (Курская область) бойцы «Ахмата» обнаружили зажигалку военного ВСУ с посланием. После гибели владельца надпись на ней обрела другое значение, будто солдат украинской армии обращается с того света.

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Боец украинской армии пожаловался, что возле Андреевки (ДНР) военным ВСУ недостает воды и отсутствует ротация. Свое заявление он оставил в видеодневнике, который хранился на мобильном телефоне украинца. Устройство отыскали российские войска. «Сидим то без воды, то без еды, всегда без настроя», — говорит на видео украинец. Слова передает ТАСС. Телефон был взломан российскими военными для получения разведданных. Также боевик ВСУ рассказывает о регулярных обстрелах и налетах БПЛА России на позиции ВСУ. Разговоры бойцов Украины с помощью рации, по его словам, сразу перехватываются российскими военными. Ранее во время освобождения Суджи (Курская область) бойцы «Ахмата» обнаружили зажигалку военного ВСУ с посланием. После гибели владельца надпись на ней обрела другое значение, будто солдат украинской армии обращается с того света.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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