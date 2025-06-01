Аналитики предупредили о неожиданном решении по ключевой ставке в июне

Ключевая ставка может снизиться вплоть до показателя в 19% уже 6 июня, когда должно состояться заседание совета директоров Центробанка. К такому выводу пришли 10 из 30 участников консенсус-прогноза. Большинство экспертов при этом допускает сохранение ключевой ставки на уровне 21%.
«По самым оптимистичным прогнозам экспертов, ЦБ может опустить ключевую ставку сразу до 19% на фоне снижения ВВП. Но большинство считают, что ставка останется неизменной», — говорится в материале РБК. В пользу снижения ставки высказались лишь треть экспертов. Издание передает мнение аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний.
Ряд специалистов прогнозируют умеренное снижение ключевой ставки Банком России на 25–50 базисных пунктов, предполагая ее понижение до диапазона 20,5–20,75%. При этом ожидается, что ЦБ может дать рынку сигнал о возможном смягчении денежно-кредитной политики в будущем.
Ранее большинство экспертов, опрошенных газетой «Известия», пришли к выводу, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 6 июня. Так посчитали 28 из 32 аналитиков, участвовавших в опросе.
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