01 июня 2025

В ФБР заявили о террористической атаке в американском городе

Глава ФБР назвал атаку на демонстрантов в США террористической атакой
© Служба новостей «URA.RU»
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В американском штате Колорадо произошла террористическая атака, сообщил глава ФБР
В американском штате Колорадо произошла террористическая атака, сообщил глава ФБР Фото:

В американском городе Боулдер (штат Колорадо) произошла террористическая атака на участников демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа. Об этом заявил руководитель Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель.

«Мы осведомлены о целенаправленной террористической атаке в Боулдере, штат Колорадо, и полностью расследуем ее. Наши агенты и местные правоохранительные органы уже на месте, и мы поделимся обновлениями по мере поступления новой информации», — написал Патель в соцсети X.

В полиции города сообщили о проведении эвакуации в нескольких районах после поступления информации о нападении на прохожих. Как передает телеканал CBS News, в Боулдере неизвестный применил «коктейли Молотова» против участников акции в поддержку израильских заложников, находящихся в секторе Газа.

В апреле Соединенные Штаты столкнулись с массовыми демонстрациями против президента страны Дональда Трампа и американского бизнесмена Илона Маска. О том, как выглядели эти протесты, — в фоторепортаже URA.RU.

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В американском городе Боулдер (штат Колорадо) произошла террористическая атака на участников демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа. Об этом заявил руководитель Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель. «Мы осведомлены о целенаправленной террористической атаке в Боулдере, штат Колорадо, и полностью расследуем ее. Наши агенты и местные правоохранительные органы уже на месте, и мы поделимся обновлениями по мере поступления новой информации», — написал Патель в соцсети X. В полиции города сообщили о проведении эвакуации в нескольких районах после поступления информации о нападении на прохожих. Как передает телеканал CBS News, в Боулдере неизвестный применил «коктейли Молотова» против участников акции в поддержку израильских заложников, находящихся в секторе Газа. В апреле Соединенные Штаты столкнулись с массовыми демонстрациями против президента страны Дональда Трампа и американского бизнесмена Илона Маска. О том, как выглядели эти протесты, — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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