В Брянской области расчистили железнодорожные пути

Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области полностью расчищены после ЧП. Работы выполнены менее чем за сутки силами дорожных организаций, подразделений Московской железной дороги и спасателей. Об этом с сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Благодаря профессионализму и слаженным действиям дорожных организаций, подразделений Московской железной дороги и спасателей работы выполнены в восстановительные мероприятия были проведены в рекордно короткие сроки — менее чем за сутки», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий происшествия и обеспечивал безопасность проведения работ.
Особенно Богомаз отметил круглосуточную работу специалистов и предоставление специализированной техники местными дорожными организациями. В настоящее время работы по ликвидации последствий продолжаются.
Инцидент произошел после крушения пассажирского поезда из-за обрушения железнодорожного моста в Выгоничском районе, которое, по данным Московской железной дороги, было вызвано незаконным вмешательством в деятельность транспорта. На месте происшествия с первых часов работали экстренные и оперативные службы, а пассажиры аварийного поезда были оперативно доставлены в Брянск и отправлены в Москву другим составом.
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