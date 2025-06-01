01 июня 2025

В Брянской области расчистили железнодорожные пути

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Железнодорожные пути расчистили менее, чем за сутки (архивное фото)
Железнодорожные пути расчистили менее, чем за сутки (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области полностью расчищены после ЧП. Работы выполнены менее чем за сутки силами дорожных организаций, подразделений Московской железной дороги и спасателей. Об этом с сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Благодаря профессионализму и слаженным действиям дорожных организаций, подразделений Московской железной дороги и спасателей работы выполнены в восстановительные мероприятия были проведены в рекордно короткие сроки — менее чем за сутки», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий происшествия и обеспечивал безопасность проведения работ.

Особенно Богомаз отметил круглосуточную работу специалистов и предоставление специализированной техники местными дорожными организациями. В настоящее время работы по ликвидации последствий продолжаются.

Инцидент произошел после крушения пассажирского поезда из-за обрушения железнодорожного моста в Выгоничском районе, которое, по данным Московской железной дороги, было вызвано незаконным вмешательством в деятельность транспорта. На месте происшествия с первых часов работали экстренные и оперативные службы, а пассажиры аварийного поезда были оперативно доставлены в Брянск и отправлены в Москву другим составом.

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Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области полностью расчищены после ЧП. Работы выполнены менее чем за сутки силами дорожных организаций, подразделений Московской железной дороги и спасателей. Об этом с сообщил глава региона Александр Богомаз. «Благодаря профессионализму и слаженным действиям дорожных организаций, подразделений Московской железной дороги и спасателей работы выполнены в восстановительные мероприятия были проведены в рекордно короткие сроки — менее чем за сутки», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий происшествия и обеспечивал безопасность проведения работ. Особенно Богомаз отметил круглосуточную работу специалистов и предоставление специализированной техники местными дорожными организациями. В настоящее время работы по ликвидации последствий продолжаются. Инцидент произошел после крушения пассажирского поезда из-за обрушения железнодорожного моста в Выгоничском районе, которое, по данным Московской железной дороги, было вызвано незаконным вмешательством в деятельность транспорта. На месте происшествия с первых часов работали экстренные и оперативные службы, а пассажиры аварийного поезда были оперативно доставлены в Брянск и отправлены в Москву другим составом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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